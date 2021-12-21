У Києві знову злетять ціни на поліетиленові пакети

В Україні, зокрема в Києві піднімуть ціни на пластикові пакети. В рамках засідання, Кабмін встановив мінімальні роздрібні ціни на пластикові пакети.

Про це повідомив на своїй Facebook-сторінці перший заступник міністра в Міністерстві економіки України.

Постанова

За його словами, уряд встановив мінімальні роздрібні ціни на пластикові пакети. З 1 лютого 2022 року постанова набуде чинності.

Вартість пакетів

Вартість пакетів, товщиною понад 50 мікрометрів, буде наступною:

2 гривні - пакет без ручок і бокових складок.

2,50 гривень - пакет без ручок, але з боковими складками або з ручками без бокових складок.

3 гривні - пакет з ручками і з боковими складками.

На що не поширюється вимога

Вимога не поширюється на біорозкладані пакети і надтонкі пластикові пакети, які призначені для пакування і транспортування свіжої риби, м'яса і сипучих продуктів, льоду.

Нагадаємо, що з 10 грудня набув чинності Закон "Про обмеження обігу пластикових пакетів на території України". У магазинах, супермаркетах, аптеках і закладах громадського харчування заборонено поширення пластикових пакетів, що забруднюють навколишнє середовище.

Більше інформації про заборону поліетиленових пакетів у Києві