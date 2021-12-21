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У Києві знову злетять ціни на поліетиленові пакети

Київ
21 грудня 14:16
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Мінімальна ціна пакета складе дві гривні
У Києві знову злетять ціни на поліетиленові пакети

В Україні, зокрема в Києві піднімуть ціни на пластикові пакети. В рамках засідання, Кабмін встановив мінімальні роздрібні ціни на пластикові пакети.

Про це повідомив на своїй Facebook-сторінці перший заступник міністра в Міністерстві економіки України.

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Постанова

За його словами, уряд встановив мінімальні роздрібні ціни на пластикові пакети. З 1 лютого 2022 року постанова набуде чинності.

Вартість пакетів

Вартість пакетів, товщиною понад 50 мікрометрів, буде наступною:

  • 2 гривні - пакет без ручок і бокових складок.
  • 2,50 гривень - пакет без ручок, але з боковими складками або з ручками без бокових складок.
  • 3 гривні - пакет з ручками і з боковими складками.

На що не поширюється вимога

Вимога не поширюється на біорозкладані пакети і надтонкі пластикові пакети, які призначені для пакування і транспортування свіжої риби, м'яса і сипучих продуктів, льоду.

Нагадаємо, що з 10 грудня набув чинності Закон "Про обмеження обігу пластикових пакетів на території України". У магазинах, супермаркетах, аптеках і закладах громадського харчування заборонено поширення пластикових пакетів, що забруднюють навколишнє середовище.

Більше інформації про заборону поліетиленових пакетів у Києві

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Авторка публікації
Олена Леонова
Закінчила Інститут журналістики, після чого пірнула в світ ЗМІ. Працювала на фрілансі, потім в друкованому виданні. Через кілька років я зрозуміла, що пора освоювати серйозну журналістику, і вибрала, не найпопулярніший для дівчаток, напрямок - бізнес, економіка, політика, фінанси. У цій темі я успішно пропрацювала кілька років. Далі захотілося чогось більшого і нового. Якраз в цей час надійшла пропозиція писати про Київ. Я погодилася і зараз подаю читачеві найцікавіші та актуальні новини про нашу прекрасну столицю.
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