У Києві знову злетять ціни на поліетиленові пакети

В Україні, зокрема в Києві піднімуть ціни на пластикові пакети. В рамках засідання, Кабмін встановив мінімальні роздрібні ціни на пластикові пакети.
Про це повідомив на своїй Facebook-сторінці перший заступник міністра в Міністерстві економіки України.
За його словами, уряд встановив мінімальні роздрібні ціни на пластикові пакети. З 1 лютого 2022 року постанова набуде чинності.
Вартість пакетів, товщиною понад 50 мікрометрів, буде наступною:
Вимога не поширюється на біорозкладані пакети і надтонкі пластикові пакети, які призначені для пакування і транспортування свіжої риби, м'яса і сипучих продуктів, льоду.
Нагадаємо, що з 10 грудня набув чинності Закон "Про обмеження обігу пластикових пакетів на території України". У магазинах, супермаркетах, аптеках і закладах громадського харчування заборонено поширення пластикових пакетів, що забруднюють навколишнє середовище.