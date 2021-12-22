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У Києві зняли дивовижну рекламу для світового бренду елітних авто

Київ
22 грудня 15:09
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Київ вкотре з'явився в рекламі елітного бренду
У Києві зняли дивовижну рекламу для світового бренду елітних авто

Український продакшн "23/32 films" зняв рекламу для елітного німецького автомобіля Mercedes-Benz. Зйомки проходили в декількох районах Києва.

Про це повідомляє видання "The Village Україна".

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Як знімали рекламу

На кадрах з ролика можна впізнати Дарницький міст, частину зйомок проводили на даху багатоповерхівки, а також у дворі і під'їзді. Також, можна помітити, що автори, через акторів від маленького хлопчика, чоловіка і літнього чоловіка, спробували показати, що Mercedes — бренд не підвладний часу.

Окрім цього Mercedes анонсували вихід абсолютного нового і сучасного електрокара "Vision EQXX". Як заявили в компанії, машина зможе долати до 1000 кілометрів за один заряд, а презентація відбудеться вже 3 січня 2022 року.

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Автор публікації
Рожик Денис
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