У Києві скуповують обігрівачі з WiFi і ліхтарики на сонячних батареях, а все через проблеми з газом та вугіллям

Наступили морози, що триватимуть не менше місяця. Але холодно буде не тільки на вулиці. У будинках, як прогнозують енергоексперти, буде прохолодно, особливо в лютому-березні, коли почнуть вичерпуватися запаси вугілля і газу, яких вже занадто мало.

В облгазах вже є списки пріоритетних відключень. І це торкнеться не тільки підприємств, які можуть перейти на нічні зміни. Проблеми з електрикою, мабуть, очікують і жителів багатоквартирних будинків. Тим часом кияни стали активно скуповувати прилади для обігріву. Хіт сезону - обігрівачі, які управляються через WiFi, а також керамічні теплові панелі. Крім того, наші громадяни запасаються свічками, ліхтариками на сонячних батареях і портативними зарядними пристроями.

Чого ще чекати цієї зими в столиці і передмісті, - читайте в матеріалі Новини.LIVE .

Мороз і сніг - до середини січня

Холоди, що прийшли в Україну в понеділок, триватимуть до кінця тижня. За даними Гідрометцентру, найхолодніше буде сьогодні і завтра, температура опуститься до мінус 14 градусів. За прогнозами синоптиків, в п'ятницю і у вихідні також очікуються рясні снігопади.

Снігові опади та мінусові температури вночі в Києві очікуються протягом найближчих 30 днів. За даними сайту Gismeteo, сніг падатиме майже щодня, а температура повітря вночі триматиметься -4..-11, до середини січня. Похоладає до -10 вже перед Хрещенням, 19 січня. Вдень повітря прогріється до 0...+ 2 на православне Різдво.

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Заввідділом кліматичних досліджень і довгострокових прогнозів погоди Українського гідрометеорологічного інституту НАНУ Вазіра Мартазінова раніше прогнозувала у січні сильні морози, до -20 градусів, і холодний лютий, який тим не менш буде теплішим, ніж торішній.

Зима з ледве теплими батареями

Але холодно буде не тільки на вулиці. Через проблеми з вугіллям і газом підприємства будуть відключати від газу і світла, віялові відключення можуть бути і в квартирах, а в Київській області вони відбуваються щотижня, починаючи з вересня.

"Щоп'ятниці у нас відключають світло. Електрика відсутня іноді по два-три дні. Іноді без світла залишаємося навіть у четвер. Нам кажуть в "Київобленерго", що це просто аварія на лінії, тому що у нас старі дроти, які не витримують навантаження. Але справа в тому, що вони у нас нові. Ми з сусідами скинулися і купили пару років тому нові. Крім того, відключення відбуваються щотижня, починаючи з кінця серпня. Хоча офіційно їх, звичайно, ніхто так не назве", - розповідає Новини.LIVE жителька селища Малютянка Юлія Литвиненко.

За її словами, в будинку до електрики прив'язані вода, каналізація та опалення.

"У підсумку ми тримаємо у ванній про запас воду в виварках і каструлях, в туалет ходимо на вулицю і топимо грубку, хоча обігріву вистачає тільки на дві житлові кімнати, а в інших прохолодно", - розповідає Юлія.

Енергоексперти прогнозують, що і в столиці жителі можуть зіткнутися з відключеннями і ледь теплими батареями. Правда, ближче до кінця опалювального сезону.

"Прем'єр Денис Шмигаль минулого тижня заявив, що на середину грудня у нас в газохранищах 15 млрд куб.м газу. І що цього достатньо, щоб забезпечити блакитним паливом і людей, і комунальні установи, і промислових споживачів. Так ось це неправда. Відбори йдуть досить активно, а попереду похолодання. Вже 14,8-14,9 млрд куб. і я не впевнений, що газу вистачить усім", - каже Новини.LIVE незалежний експерт з питань української енергетики Валентин Землянський.

З ним згоден співголова Фонду енергетичних стратегій Дмитро Марунич.

"Газу вистачить на теплу зиму при економному витрачанні. Якщо спалювати газ такими ударними темпами, як відбувається зараз, до кінця опалювального сезону його не вистачить. Січень ще якось переживемо. Найбільші ризики - це лютий-березень, коли запас газу в сховищах буде вичерпано. А на квітень можна взагалі не розраховувати", - говорить Марунич.

Про те, що з газом проблеми, зрозуміло і за заявами гендиректора Оператора ДМСУ Сергія Макогона. Днями він сказав, що всі облгази в Україні склали списки пріоритетних відключень від газу на випадок критичної ситуації.

Одночасно СБУ склала список ТЕЦ і ТЕС, які на межі відключення через брак вугілля. Цей список кілька днів тому потрапив у ЗМІ. З нього стало відомо, що в Києві в числі тих, кому загрожує зупинка – Дарницька ТЕЦ (Євро-Реконструкція), яка постачає теплом і гарячою водою весь Дарницький і частково Дніпровський райони. Запасів вугілля на ній взагалі не залишилося, а значить будуть відключення. У КМДА Новини.LIVE підтвердили, що на ТЕЦ вугілля практично немає, і вона перейшла на газ.

"Згідно з планом, на всіх складах України має бути 2 млн 800 тис. тонн. За фактом в наявності всього 450 тис тонн вугілля. Наприклад, у Краматорську, щоб заощадити вугілля, температуру теплоносія вже знизили. Хоча температура близько нуля. Але зараз питання вже стоїть про те, чи буде у нас електроенергія, а не "чи будемо ми в теплі", - каже Землянський.

Нагадаємо, на вугіллі в Україні виробляють понад 35 % електроенергії.

Раніше Новини.LIVE прогнозувати, що великі промислові компанії можуть перевести на роботу в нічний час. Така ж ситуація була в Україні в 2014 році, коли в країні знизилися до незмоги запаси вугілля. Тоді під тимчасові відключення потрапили заводи і бізнес-центри, де світло "вирубували" навіть вдень на три-чотири години, в тому числі і в столиці. У Києві був складений графік аварійних відключень на кілька місяців для промислових підприємств з обмеженням навантаження для них в піковий час і перенесенням роботи на нічні години.

На думку Дмитра Марунича, ситуація може повторитися і в цьому році.

"Думаю, Києва це торкнеться не в першу чергу. Хоча ризики є. Якщо диспетчер буде бачити, що електрики не вистачає, то введуть графік відключень. Але почнуть з промпідприємств. Хоча схожа ситуація в 2014-му показала, що відключали не тільки підприємства, а й населення. Але все буде залежати від різних факторів, в тому числі від температури повітря, тривало вона буде низькою. Для таких випадків на складах створюють резерви. Зараз їх немає", - каже Марунич.

Втім, міністр енергетики Герман Галущенко вчора заявив, що зараз очікується прибуття суден з вугіллям, а віялових відключень уряд постарається уникнути.

Скуповують обігрівачі та ліхтарики

Тим часом кияни активно готуються і на випадок холоду в квартирах, і на випадок віялових відключень. У соцмережах це одна з найпопулярніших тем.

"Ну, що, сусіди, закупили вже обігрівачі на випадок холодних батарей? Поділіться, де дешевше. А свічки, ліхтарики, зарядки на акумуляторах вже купили?", - написала в одному з районних пабліків жителька Нивок Тетяна Поломар.

Цікаво, що продавці підтверджують ажіотаж навколо обігрівальних приладів. Як розповіли Новини.LIVE в Департаменті зі зв'язків з громадськістю мережі торгових центрів "Епіцентр", в цьому році попит на електрообігрівачі істотно виріс.

"Загалом продажі електрообігрівачів у сезоні 2021 року майже на 50 % зросли до відповідного періоду минулого року", - кажуть в "Епіцентрі".

Як пояснюють в "Епіцентрі", в цьому році помітно похолодало ще в кінці вересня, і холодна погода протрималася майже весь жовтень, до запуску систем центрального опалення в багатоповерхівках, що відбилося на обсягах продажів. Також в "Епіцентрі" кажуть, що цього року продовжує зростати попит на енергозберігаючі прилади.

"Серед покупців популярні керамічні теплові панелі і обігрівачі з можливістю тижневого програмування температури і/або управління по WiFi", - кажуть нам у Департаменті зі зв'язків з громадськістю мережі.

Крім того, зріс попит на товари вітчизняних виробників, через те, що ціна на подібну техніку з Китаю і час доставки помітно виросли.

Цікаво, що виріс попит і на котли для обігріву, на користь яких власники приватних будинків часто відмовляються від газу - через високі ціни.

"У 2021 році в порівнянні з минулим роком серед наших клієнтів зріс попит на опалювальні котли - майже на 25 % на твердопаливні і майже на 7 % на електричні. У цьому сезоні на українському ринку сформувався дефіцит на цю групу товарів. Серед причин, перш за все – відсутність на ринку китайських комплектуючих до котлів", - пояснили нам у торговельній мережі "Епіцентр".

Купують вже і буржуйки, і печі для дому, але, як кажуть в Департаменті мережі, в колишніх межах.

Як виявилося, популярними серед покупок стали і ліхтарики та інші освітлювальні прилади на сонячних батареях.

"Ми з сім'єю прямо сильно переживали, що ми будемо робити, якщо стануть відключати надовго світло. Свічки - це вчорашній день вже. А у нас два студенти і один школяр в сім'ї. Купили лампочки і ліхтарики, які від вікна отримують сонячне світло. Сподіваємося, що в підсумку не стане в нагоді", - грозповідає нам житель Борщагівки Тарас Ткачук.

До речі, в одному з магазинів "Ашан" нам підтвердили, що збільшилися продажі і таких ліхтариків і зарядних пристроїв для телефонів Power Bank.

Виконавчий директор "Економічного дискусійного клубу" Олег Пендзін каже, що якогось дефіциту - ні промислових товарів, ні продуктів вже не буде.

"По жодній позиції дефіциту не буде. Це ж стосується і продуктів. Ні голоду, ні холоду ніхто не дозволить", - каже Пендзин.