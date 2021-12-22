У Києві різко збільшилася кількість хворих на COVID-19

Сьогодні, 22 грудня, в Києві підтвердили 1403 хворих на COVID-19. Це вдвічі більше, ніж за минулу добу.

Про це повідомляє пресслужба МОЗ.

Інформація

Як відомо, за минулу добу захворіло на 503 людини більше, ніж за 20 грудня. У МОЗ знову відзначили різке збільшення хворих коронавірусом.

Деталь

За добу померло 22 людини. Так, найбільше випадків захворювання виявили у Деснянському районі — 296, Дарницькому — 210 та Святошинському-157 осіб.

Всього, з початку пандемії в столиці вже зафіксовано 324 046 випадків коронавірусу, 8057 хворих померли і 303 420 осіб одужали.

Більше інформації про коронавірус