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У Києві потяг міськелектрички на смерть збив людину. Фото

Київ
22 грудня 08:47
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Трагедія сталася в районі Караваєвих Дач
У Києві потяг міськелектрички на смерть збив людину. Фото

У Києві сталася страшна трагедія. Неподалік від Караваєвих Дач поїзд міської електрички збив людину.

Про це повідомляє Магнолія-ТВ.

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Як сталася трагедія

За словами машиніста поїзда, чоловік просто йшов по коліях і не звертав уваги на сигнал поїзда. Вчасно зупиниться не вдалося і внаслідок цього потяг збив чоловіка. Він помер на місці від отриманих травм до приїзду карети швидкої допомоги.

Що буде далі з машиністом, належить з'ясувати слідству. Також на даний момент немає ніякої інформації про особу померлого.

Электричка сбила человека

Не перший випадок

Варто нагадати, що в Києві та Київській області це вже не перша смерть під колесами поїздів. Хтось таким чином намагається позбутися життя, хтось не хоче йти до переправи і перебігає шляхи, а хтось просто з необережності позбавляє себе життя.

Шановні люди, ставтеся відповідально до свого життя і життя інших людей. Не ходіть по залізничних коліях, краще пройдіть кілька метрів, щоб перейти дорогу в правильному місці.

Подібні випадки в Київській області

  • У Бориспільському районі Київської області сталася трагедія. Чоловіка на смерть переїхав потяг.
  • 9 листопада 2021 року швидкісний потяг сполученням "Київ-Харків" збив жінку.
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Авторка публікації
Олена Леонова
Закінчила Інститут журналістики, після чого пірнула в світ ЗМІ. Працювала на фрілансі, потім в друкованому виданні. Через кілька років я зрозуміла, що пора освоювати серйозну журналістику, і вибрала, не найпопулярніший для дівчаток, напрямок - бізнес, економіка, політика, фінанси. У цій темі я успішно пропрацювала кілька років. Далі захотілося чогось більшого і нового. Якраз в цей час надійшла пропозиція писати про Київ. Я погодилася і зараз подаю читачеві найцікавіші та актуальні новини про нашу прекрасну столицю.
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Київ смерть НП аварія поїзди
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