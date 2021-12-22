У Києві потяг міськелектрички на смерть збив людину. Фото

У Києві сталася страшна трагедія. Неподалік від Караваєвих Дач поїзд міської електрички збив людину.

Про це повідомляє Магнолія-ТВ.

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Як сталася трагедія

За словами машиніста поїзда, чоловік просто йшов по коліях і не звертав уваги на сигнал поїзда. Вчасно зупиниться не вдалося і внаслідок цього потяг збив чоловіка. Він помер на місці від отриманих травм до приїзду карети швидкої допомоги.

Що буде далі з машиністом, належить з'ясувати слідству. Також на даний момент немає ніякої інформації про особу померлого.

Не перший випадок

Варто нагадати, що в Києві та Київській області це вже не перша смерть під колесами поїздів. Хтось таким чином намагається позбутися життя, хтось не хоче йти до переправи і перебігає шляхи, а хтось просто з необережності позбавляє себе життя.

Шановні люди, ставтеся відповідально до свого життя і життя інших людей. Не ходіть по залізничних коліях, краще пройдіть кілька метрів, щоб перейти дорогу в правильному місці.

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