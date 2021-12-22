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У Києві відкрили безкоштовну ковзанку: адреса

Київ
22 грудня 15:56
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Відкриття новорічної локації відбудеться вже в середу, 22 грудня
У Києві відкрили безкоштовну ковзанку: адреса

У Києві з 22 грудня запрацює безкоштовна льодова ковзанка. Вона розташована на Русанівці.

Про це повідомляється у пабліку "Типового Києва".

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Відкриття ковзанки

Ковзанка запрацює вже в середу, 22 грудня за адресою вулиця Ентузіастів 41/1 - Шамо 19/1.

Вхід на ковзанку - безкоштовний. Єдине, що, бажаючим покататися, доведеться заплатити за оренду ковзанів.

Де ще можна покататися

Нещодавно ми писали про те, що на Контрактовій площі відкрили першу в Україні прогулянкову ковзанку. Прогулянкова ковзанка буде з альтанкою, лавочками, кафе і муузикальнйо сценою. На сцені виступатимуть вуличні музиканти та інші оркестри.

Також любителі покататися можуть відправитися до Офісу Президента. Там теж облаштували новорічну локацію з льодовою ковзанкою.

Більше інфомарції про підготовку до Нового року

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Авторка публікації
Олена Леонова
Закінчила Інститут журналістики, після чого пірнула в світ ЗМІ. Працювала на фрілансі, потім в друкованому виданні. Через кілька років я зрозуміла, що пора освоювати серйозну журналістику, і вибрала, не найпопулярніший для дівчаток, напрямок - бізнес, економіка, політика, фінанси. У цій темі я успішно пропрацювала кілька років. Далі захотілося чогось більшого і нового. Якраз в цей час надійшла пропозиція писати про Київ. Я погодилася і зараз подаю читачеві найцікавіші та актуальні новини про нашу прекрасну столицю.
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