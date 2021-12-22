У Києві утворилися серйозні затори. Карта

У Києві вранці 22 грудня утворилися серйозні затори на дорогах. Найбільш ускладнений рух спостерігається в центральній частині міста.
Про це свідчать дані Google Maps
Рух ускладнено на проспекті Перемоги, проспекті Науки, проспекті Романа Шухевича, проспекті Степана Бандери, проспекті Валерія Лобановського. Що стосується вулиць, то на червоній лінії застигли вулиця Велика Васильківська, вулиця В'ячеслава Чорновола, вулиця Іллєнка, вулиця Шолуденка, вулиці Жилянська та Саксаганського, а також частина вулиці Миколи Бойчука.
На Лівому березі в заторах застрягли проспект Соборності, вулиця Петра Радзіня, вулиця Анни Ахматової, проспект Миколи Бажана, вулиця Княжий Затон, вулиця Центральна, вулиця Євгена Харченка. вулиця Колекторна.
Мости вже встали в довгих кілометрових чергах. Стоять Південний міст, Дарницький міст, міст Метро, міст Патона.