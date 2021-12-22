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У Києві утворилися серйозні затори. Карта

Київ
22 грудня 08:24
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Машини дуже повільно їдуть по центральній частині міста
У Києві утворилися серйозні затори. Карта

У Києві вранці 22 грудня утворилися серйозні затори на дорогах. Найбільш ускладнений рух спостерігається в центральній частині міста.

Про це свідчать дані Google Maps

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Правий берег

Рух ускладнено на проспекті Перемоги, проспекті Науки, проспекті Романа Шухевича, проспекті Степана Бандери, проспекті Валерія Лобановського. Що стосується вулиць, то на червоній лінії застигли вулиця Велика Васильківська, вулиця В'ячеслава Чорновола, вулиця Іллєнка, вулиця Шолуденка, вулиці Жилянська та Саксаганського, а також частина вулиці Миколи Бойчука.

Пробки в Киеве 22 декабря

Лівий берег

На Лівому березі в заторах застрягли проспект Соборності, вулиця Петра Радзіня, вулиця Анни Ахматової, проспект Миколи Бажана, вулиця Княжий Затон, вулиця Центральна, вулиця Євгена Харченка. вулиця Колекторна.

Пробки в Киеве 22 декабря

Мости

Мости вже встали в довгих кілометрових чергах. Стоять Південний міст, Дарницький міст, міст Метро, міст Патона.

Пробки в Киеве 22 декабря

Більше інформації про дороги у Києві

  • У Києві автомобілісти знаходять нові методи, як об'їхати затори і скоротити свій шлях. У Києві, на Дарницькій площі очевидці зняли, як автомобіль проїхався по газону.
  • У Києві на Троєщині помітили водія авто, який грубо порушив правила дорожнього руху. Він намагався проїхати тротуаром, але потім щось пішло не так і він почав здавати назад.
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Авторка публікації
Олена Леонова
Закінчила Інститут журналістики, після чого пірнула в світ ЗМІ. Працювала на фрілансі, потім в друкованому виданні. Через кілька років я зрозуміла, що пора освоювати серйозну журналістику, і вибрала, не найпопулярніший для дівчаток, напрямок - бізнес, економіка, політика, фінанси. У цій темі я успішно пропрацювала кілька років. Далі захотілося чогось більшого і нового. Якраз в цей час надійшла пропозиція писати про Київ. Я погодилася і зараз подаю читачеві найцікавіші та актуальні новини про нашу прекрасну столицю.
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Київ дороги транспорт затори
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