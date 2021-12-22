У Києві 100-річний ювілей відзначив ветеран Другої світової війни. Фото

У Києві ветеран Другої світової війни Микола Кучмистий відзначив 100-річний ювілей. Довгожитель проживає в Деснянському районі.

Про це повідомляє видання "Вечірній Київ"

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Ювіляр

Микола Ілліч Кучмистий під час Другої світової війни воював у складі Першого Українського фронту, він був піхотинцем. За все життя його нагородили орденами Великої Вітчизняної війни I і II ступенів, орденом Червоного Прапора, орденом Богдана Хмельницького II ступеня.

Привітання

У День народження Миколи Кучмистого, його прийшли привітати заступник голови Деснянської районної державної адміністрації в Києві Ірина Алексєєнко, начальник районного управління соціального захисту населення Анастасія Філоненко, голова Ради Організації ветеранів Деснянського району Микола Шаль. Також до ювіляра прийшли представники організації ветеранів та соціальні працівники.

Миколі Іллічу вручили святкову листівку, квіти та подарунок від голови Деснянської райадміністрації.

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