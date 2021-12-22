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У Києві 100-річний ювілей відзначив ветеран Другої світової війни. Фото

Київ
22 грудня 14:48
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Ювіляр Микола Кучмистий має звання полковника
У Києві 100-річний ювілей відзначив ветеран Другої світової війни. Фото

У Києві ветеран Другої світової війни Микола Кучмистий відзначив 100-річний ювілей. Довгожитель проживає в Деснянському районі.

Про це повідомляє видання "Вечірній Київ"

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Ювіляр

Микола Ілліч Кучмистий під час Другої світової війни воював у складі Першого Українського фронту, він був піхотинцем. За все життя його нагородили орденами Великої Вітчизняної війни I і II ступенів, орденом Червоного Прапора, орденом Богдана Хмельницького II ступеня.

Привітання

У День народження Миколи Кучмистого, його прийшли привітати заступник голови Деснянської районної державної адміністрації в Києві Ірина Алексєєнко, начальник районного управління соціального захисту населення Анастасія Філоненко, голова Ради Організації ветеранів Деснянського району Микола Шаль. Також до ювіляра прийшли представники організації ветеранів та соціальні працівники.

Миколі Іллічу вручили святкову листівку, квіти та подарунок від голови Деснянської райадміністрації.

100-летний юбилей

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Авторка публікації
Олена Леонова
Закінчила Інститут журналістики, після чого пірнула в світ ЗМІ. Працювала на фрілансі, потім в друкованому виданні. Через кілька років я зрозуміла, що пора освоювати серйозну журналістику, і вибрала, не найпопулярніший для дівчаток, напрямок - бізнес, економіка, політика, фінанси. У цій темі я успішно пропрацювала кілька років. Далі захотілося чогось більшого і нового. Якраз в цей час надійшла пропозиція писати про Київ. Я погодилася і зараз подаю читачеві найцікавіші та актуальні новини про нашу прекрасну столицю.
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Київ війна День народження Друга світова війна історія ветерани привітання
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