В аеропорту "Бориспіль" затримали іноземця, якого розшукував Інтерпол

У міжнародному аеропорту" Бориспіль " затримали іноземця, якого вже кілька років розшукує Інтерпол. На територію України чоловік прибув рейсом з Тбілісі.

Про це повідомляє Окремий контрольно-пропускний пункт "Київ".

Міжнародний розшук

Прикордонники Окремого контрольно-пропускного пункту "Київ" затримали в міжнародному аеропорту "Бориспіль" іноземця. Чоловік прибув рейсом з Тбілісі і під час оформлення пасажирів на документи спрацювала база даних Інтерполу. Також в базі даних вказувалося, що при виявленні цього чоловіка, його необхідно затримати.

Затримання

Як тільки прикордонники виявили, що чоловіка розшукує Інтерпол, його в ту ж мить затримали. Охорона кордону відразу затримала громадянина і сповістила Укрбюро Інтерполу в Києві. Співробітники організації підтвердили, що грузин перебуває в розшуку.

Хто розшукував

Незабаром стало відомо, що чоловіка з 2019 року розшукують правоохоронні органи Німеччини за крадіжку з проникненням в житло.

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