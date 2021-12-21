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  • В аеропорту "Бориспіль" затримали іноземця, якого розшукував Інтерпол

В аеропорту "Бориспіль" затримали іноземця, якого розшукував Інтерпол

Київ
21 грудня 13:13
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Чоловіка розшукували правоохоронні органи Німеччини з 2019 року
В аеропорту "Бориспіль" затримали іноземця, якого розшукував Інтерпол

У міжнародному аеропорту" Бориспіль " затримали іноземця, якого вже кілька років розшукує Інтерпол. На територію України чоловік прибув рейсом з Тбілісі.

Про це повідомляє Окремий контрольно-пропускний пункт "Київ".

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Міжнародний розшук

Прикордонники Окремого контрольно-пропускного пункту "Київ" затримали в міжнародному аеропорту "Бориспіль" іноземця. Чоловік прибув рейсом з Тбілісі і під час оформлення пасажирів на документи спрацювала база даних Інтерполу. Також в базі даних вказувалося, що при виявленні цього чоловіка, його необхідно затримати.

Затримання

Як тільки прикордонники виявили, що чоловіка розшукує Інтерпол, його в ту ж мить затримали. Охорона кордону відразу затримала громадянина і сповістила Укрбюро Інтерполу в Києві. Співробітники організації підтвердили, що грузин перебуває в розшуку.

Хто розшукував

Незабаром стало відомо, що чоловіка з 2019 року розшукують правоохоронні органи Німеччини за крадіжку з проникненням в житло.

Більше інформації про аеропорт "Бориспіль"

  • У міжнародному аеропорту "Бориспіль" напередодні новорічно-різдвяних свят відкрили незвичайну локацію. Тут, в одному з терміналів відкрили святкову локацію з фотозоною.
  • 32-річну громадянку РФ, актрису Любов Баханкову не пустили в Україну для зйомок. Жінка прибула в країну рейсом з Варшави. Під час оформлення документів, прикордонники в міжнародному аеропорту "Бориспіль" з'ясували, що актриса порушила правила в'їзду в тимчасово окупований Крим.
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Авторка публікації
Олена Леонова
Закінчила Інститут журналістики, після чого пірнула в світ ЗМІ. Працювала на фрілансі, потім в друкованому виданні. Через кілька років я зрозуміла, що пора освоювати серйозну журналістику, і вибрала, не найпопулярніший для дівчаток, напрямок - бізнес, економіка, політика, фінанси. У цій темі я успішно пропрацювала кілька років. Далі захотілося чогось більшого і нового. Якраз в цей час надійшла пропозиція писати про Київ. Я погодилася і зараз подаю читачеві найцікавіші та актуальні новини про нашу прекрасну столицю.
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крадіжка аеропорт Бориспіль Інтерпол прикордонники
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