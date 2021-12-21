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Тисяча від Зе! Як кияни намагаються обманути систему та перепродати гроші

Київ
21 грудня 14:30
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Вакцинованим українцям на картку "єПідтримка" почала надходити одна тисяча гривень від Зеленського
Тисяча від Зе! Як кияни намагаються обманути систему та перепродати гроші

Напередодні новорічних свят вакцинованим українцям почала надходити обіцяна президентом Володимиром Зеленським одна тисяча гривень. І хоч громадянам оголосили чіткий перелік товарів та послуг, на які можна витратити гроші, люди шукають шляхи обманути систему - купити алкоголь або навіть продати свою тисячу за готівку.

Новини.LIVE дізналося, що купують кияни на заохочувальну тисячу та що вигадують ті, хто не хоче дотримуватися правил.

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Шопінг від Зеленського

В Україні, яка з тріском провалила перший етап вакцинації населення, влада шукала різні способи заохотити людей зробити щеплення, коли вакцина нарешті з’явилася у регіонах. Спершу з антивакцинаторами боролися різними карантинними обмеженнями. Зрештою черги людей за дозою “свободи” з’явилися тоді, коли без сертифіката не пускали у потяги, автобуси та літаки міжобласного сполучення.

У Києві такі правила спричинили колапси на вокзалах - сварки, бійки та сльози. Тоді частина людей вирішила - краще отримати безкоштовну дозу вакцини, ніж витрачати гроші на тести.

Зеленський підійшов до питання креативно і всім вакцинованим пообіцяв тисячу гривень. Частина людей скептично сприйняла таку ініціативу, адже зрештою це не особисті кошти президента, а гроші платників податків. Чи заохотило це невакциновану частину населення йти робити щеплення - не відомо. Хвиля обговорень стосувалася іншого - коли прийдуть гроші і що можна купити.

Витратити тисячу можна лише на:

  • квитки до кінотеатру, театру або концерти;
  • оплату фітнес-центрів та інших спортивних закладів;
  • покупку книжок у книжкових магазинах;
  • подорожі Україною потягом або літаком.

Карткою "єПідтримка" не можна розраховуватися будь-де, спишуться гроші лише у визначених магазинах. Так само не можливо отримати готівку. Оскільки “Вовина тисяча” стала обговорюваною серед людей, то в соцмережах кияни з радістю розповідають на що витратили гроші. А витрачати їх взялися чи не відразу, бо зберігатимуться вони на рахунку не більше 4 місяців. Якщо пошопитися не встиг, то тисяча повернеться у державну казну.

“Я прихильник того, що якщо щось уже робиться за наші податки, то цим треба скористатися сповна, аби воно не розікралося. Тому поповнили сьогодні домашню бібліотеку на всю мою "Вовину тисячу" , - написала киянка Вікторія Довгань.

Тисяча від Зеленського

Тисяча від Зеленського

Гроші не за призначенням

Загалом опитані кияни стверджують, що залюбки сходять у кінотеатр, театр, куплять книги або абонемент у спортзал. Однак у перші ж дні, як “Вовина тисяча” почала надходити на картки, люди знайшли способи витратити гроші на дещо інше, зокрема алкоголь.

“Я куплю за ці гроші бухло. Вже перевірено, що у касі кінотеатру спрацьовує картка, отже крім квитка можна купити і пиво”, - розповів нам киянин Ігор Сьомко.

У таких випадках згадується народна приказка - скільки вовка не годуй, а він все одно у ліс дивиться. І поруч з людьми, які використали гроші на позитивні емоції напередодні новорічних свят, знайшлися і ті, хто хоче обійти систему, чого б це не коштувало.

Варіанти у людей різні: придбати квитки і повернути їх у касу для отримання готівки, купити книги і здати їх у макулатуру. А найдивніший - продати онлайн-тисячу за готівку, наприклад за 500 грн.

Тисяча від Зеленського

Те, що українці будуть “зламувати” “єПідтримку” не сумнівалися і в Національному Банку України. Тому офіційним листом вимагають банки ретельно перевіряти МСС-код продавців, щоб гроші списувалися лише на дозволені товари і послуги. МСС-код показує категорію товарів, які реалізуються у торговій точці.

НБУ

В Україні з одноразовими виплатами завжди стаються цілі емоційні революції. Згадується, як не так давно українці лютували через те, що виплати при народженні дитини можна витрачати не на будь-що, а лише на дитячий товар у переліку магазинів. 

Мабуть, на щастя, що "Вовина тисяча" - це лише одноразова акція, тому не так суворо можна оцінювати неідеальний підхід до роздачі бюджетних коштів. Бо хотів президент окультурити народ, а вийшло як завжди.

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Авторка публікації
Антоніна Карташева
Після закінчення Інституту журналістики пройшла школу виживання на стрічці новин. Півтора роки в УНН писала про все, що відбувалося в Україні. Та головне – не пропустила жодного засідання ВРУ та прочитала всі ухвалені законопроєкти. Після чого працювала політичною журналісткою в OBOZREVATEL. Тепер пишу про Київ, бо як його не любити.
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Володимир Зеленський вакцинація алкоголь Дія книги гроші COVID-сертифікати
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