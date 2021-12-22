Травми від ожеледиці: як отримати відшкодування через недбалість комунальників

Зима – найнебезпечніша пора для пішоходів, особливо якщо комунальники погано виконують свою роботу. Небезпека чекає на кожному кроці – ожеледиця під ногами та снігові брили над головою. Травм може зазнати не лише людське тіло, а і гаманець. Однак українці можуть отримати відшкодування, якщо вчасно і правильно звернутися за допомогою.

Новини.LIVE розібралося, на що можуть розраховувати кияни у разі нещасного випадку та як правильно оформити інцидент, щоб отримати гроші від винних.

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Травми через негоду

Кияни чекали на справжню зиму майже цілий місяць, адже початок грудня дивував лише класичною осінньою погодою – дощами. Та сніг приніс у місто не лише святковий настрій, а і небезпеку. Новини про те, що на людей та припарковані автівки падають брили снігу та льоду – не дивина для зимового періоду. Саме у цю пору року травмпункти переповнені пацієнтами – переломи, вивихи, забої.

Падають кияни і на нерозчищених тротуарах, сходах, пішохідних переходах. Наразі у місті велика кількість опадів і щодня активно працюють комунальники – дороги розчищають спеціальними машинами, а пішохідну зону – вручну. Та як показує практика, готувати сани з літа з року в рік комунальники не вміють, тому оперативно привести до ладу всі дороги та тротуари у місті не виходить.

За даними КМДА, за 20 грудня через ожеледицю травмувалося 15 людей. За 21 грудня – 128 дорослих та 7 дітей. Як показує практика, люди після інциденту скаржаться на погоду і комунальні служби, однак без жодних заяв чи офіційних скарг самостійно звертаються до медзакладу та оплачують своє лікування.

Однак закон у цьому плані захищає українців і кожен травмований має право отримати відшкодування шкоди здоров’ю, що завдана на вулиці. Про це журналісту Новини.LIVE детально розповіли у Регіональному центрі з надання безоплатної вторинної правової допомоги в м. Києві.

"Потрібно відразу викликати поліцію. Вони складуть протокол про тілесні ушкодження. Тоді звернутися у лікарню для фіксації травм. Потім у позасудовому порядку вирішується шляхом звернення до організації, яка займається обслуговуванням будинку чи території, або до органів місцевого самоврядування в тому разі, якщо комунальники не зробили свою роботу", – розповіли у центрі.

Найголовніше у випадках відшкодування шкоди – це довести вину фізичної або юридичної особи, внаслідок дій або бездіяльності яких ви отримали травму. Адже Цивільний кодекс передбачає, що особа звільняється від відшкодування, якщо доведе свою непричетність.

Тому експерти радять травмованим:

займатися збором якомога більшої кількості доказів: зйомки з відеокамер, фотографії інциденту та травми, пошук свідків, результати медичного огляду;

фіксувати всі витрати і зберігати чеки;

взяти у травмпункті довідку, де зазначено час і місце звернення та вид отриманої травми;

подати в суд лікарняний лист із зазначенням діагнозу і періоду втрати працездатності;

сформулювати претензію і відправити її рекомендованим листом у службу, яка відповідає за експлуатацію ділянки, на якій стався нещасний випадок.

"В результаті людина може розраховувати на відшкодування матеріальної шкоди, витрат на лікування та моральну компенсацію", – додали у службі.

Неефективний закон

Виходить, що закон дозволяє людині отримати компенсацію навіть за порвані джинси у результаті падіння, не говорячи вже про великі суми на лікування серйозних травм. Однак українці не звертаються за допомогою, і пояснили нам чому.

"Я і не знала, що треба поліцію викликати. Хоча хто там буде розбиратися, вони людей не шукають, а тут будуть когось шукати за неприбраний сніг?", – сказала киянка Анастасія Бенза.

"Про відшкодування за те, що я впаду я вперше чую. Але я не вірю, що можна буде добитися справедливості. У мене рік тому сталася неприємна ситуація з інтернет-шахраями і їх не знайшли. Поліція бездіє, на них надіятися не варто", – прокоментувала киянка Дар'я Нефьодова.

Про те, що з відповідними скаргами кияни не звертаються нам підтвердили і поліцейські. Кажуть, що у разі потреби протокол вони складуть, а далі все залежить від взаємодії постраждалого і відповідальної організації.

Наголошують на неефективності таких скарг і експерти. Вони зазначають, що частіше за все справедливе рішення можна чекати лише від суду, в який ніхто не звертається.

"У позасудовому порядку ці спори фактично не вирішуються. А в суд люди не звертаються і не проходять цю всю процедуру по одній простій причині – судова перспектива довготривала і фінансозатратна у разі залучення фахівців", – підсумували у центрі правової допомоги.

Виходить, що законодавча можливість у людей отримати компенсацію є, однак реальність доводить протилежне. За власне здоров'я варто піклуватися самому. Дивіться під ноги і звертайте увагу на знаки, що попереджають про небезпеку.