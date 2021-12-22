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  • В одній із поліклінік Києва тріщать стіни та осипається стеля. Фото

В одній із поліклінік Києва тріщать стіни та осипається стеля. Фото

Київ
22 грудня 15:40
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Киян в державних поліклініках лікують в антисанітарних умовах
В одній із поліклінік Києва тріщать стіни та осипається стеля. Фото

В одному з державних медичних закладів Голосіївського району осипаються стелі та тріщать стіни. В таких умовах кияни змушені сидіти в чергах до сімейних лікарів, які у період карантину не відвідують пацієнтів на дому. 

Як виглядає Комунальне некомерційне підприємство "Центр первинної медико-санітарної допомоги 1" дивіться у підбірці фото Новини.LIVE.

Фото зроблені 22 грудня 2021 року.

Комунальне підприємство за адресою вул. Маршала Якубовського, 6б, є структурним підрозділом поліклініки № 2 та поліклініки сімейних лікарів "Корчувате" Голосіївського району м. Києва. Сюди за первинною допомогою щодня приходять сотні пацієнтів різного віку. Однак найчастіше коридорами зустрічаються пенсіонери. 

Поліклініка

Люди чекають своєї черги у жахливих умовах, ремонту немає ні у кабінетах лікарів, ні у коридорах. На стінах та стелі осипається штукатурка, меблі поремонтовані скотчем.

Поліклініка

Поліклініка

Двері у кабінети у всіх різні, що наштовхує на думку, що деякі лікарі встановили їх за власний кошт. Та більшість дверей стародавні, інакше не назвеш. Несправними є і два ліфти, які в будь-який момент можуть зупинитися. Відповідне попередження висить на першому поверсі, однак їздити пацієнтам дозволяють за умови обмеженої кількості осіб. 

Поліклініка

За даними КМДА, цей медичний заклад обслуговує 117 842 осіб, серед них 94 982 особи дорослого населення та 22 860 осіб дитячого населення. Виходить, що всі ці люди щодня наражають себе на небезпеку травмуватися. Окрім того, такі стіни скоріш за все є розповсюджувачем інфекцій та грибка. Коли востаннє тут робили ремонт та чи очікувати його взагалі - не відомо. 

Ремонт

Поліклініка

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Авторка публікації
Антоніна Карташева
Після закінчення Інституту журналістики пройшла школу виживання на стрічці новин. Півтора роки в УНН писала про все, що відбувалося в Україні. Та головне – не пропустила жодного засідання ВРУ та прочитала всі ухвалені законопроєкти. Після чого працювала політичною журналісткою в OBOZREVATEL. Тепер пишу про Київ, бо як його не любити.
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