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Стало відомо, скільки снігу випало в Києві. Фото

Київ
21 грудня 18:10
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Вранці 21 грудня в Києві середній рівень снігу на землі досяг 11 сантиметрів
Стало відомо, скільки снігу випало в Києві. Фото

У Києві настала довгоочікувана зима з красивим білосніжним снігом. Станом на ранок 21 грудня 2021 року, в столиці рівень снігу на землі досяг показника 11 сантиметрів.

Про це повідомляє пресслужба Центральної геофізичної обсерваторії імені Бориса Срезневського.

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Покрив снігу

У понеділок, 20 грудня 2021 року, у Києві випав довгоочікуваний сніг. При цьому, з початку снігопаду випало 5,8 міліметра опадів. Станом на ранок 21 грудня, середня висота снігового покриву на землі склала 11 сантиметрів.

Снег

Рекорди 20 і 21 грудня

Якщо брати до уваги 20 грудня, то найбільше снігу в цей день випало в 1986 році – 23 міліметрів. Якщо розглядати 21 грудня, то найбільше снігу випало в 1923 році – 18,5 міліметра.

Снег

Абсолютні рекордсмени

За всю історію зазначених дат рекордсменами стали 1930 і 1973 роки. Наприклад, в 1930 році рівень покриву снігу склало 44 сантиметрів. Також, аналогічний показник зафіксовано 20 грудня 1973 року.

Снег

Більше про негоду в Києві

  • У Києві через погіршення погодних умов працюють додаткові соціальні патрулі. Безхатькам даватимуть гарячий чай, печиво, теплі речі, а також надаватимуть інформацію про пункти обігріву.
  • 21 грудня 2021 року діятиме тимчасове обмеження в'їзду великогабаритного транспорту до столиці України. Причина – погані погодні умови.
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Авторка публікації
Олена Леонова
Закінчила Інститут журналістики, після чого пірнула в світ ЗМІ. Працювала на фрілансі, потім в друкованому виданні. Через кілька років я зрозуміла, що пора освоювати серйозну журналістику, і вибрала, не найпопулярніший для дівчаток, напрямок - бізнес, економіка, політика, фінанси. У цій темі я успішно пропрацювала кілька років. Далі захотілося чогось більшого і нового. Якраз в цей час надійшла пропозиція писати про Київ. Я погодилася і зараз подаю читачеві найцікавіші та актуальні новини про нашу прекрасну столицю.
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