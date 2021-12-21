Стало відомо, скільки снігу випало в Києві. Фото

У Києві настала довгоочікувана зима з красивим білосніжним снігом. Станом на ранок 21 грудня 2021 року, в столиці рівень снігу на землі досяг показника 11 сантиметрів.

Про це повідомляє пресслужба Центральної геофізичної обсерваторії імені Бориса Срезневського.

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Покрив снігу

У понеділок, 20 грудня 2021 року, у Києві випав довгоочікуваний сніг. При цьому, з початку снігопаду випало 5,8 міліметра опадів. Станом на ранок 21 грудня, середня висота снігового покриву на землі склала 11 сантиметрів.

Рекорди 20 і 21 грудня

Якщо брати до уваги 20 грудня, то найбільше снігу в цей день випало в 1986 році – 23 міліметрів. Якщо розглядати 21 грудня, то найбільше снігу випало в 1923 році – 18,5 міліметра.

Абсолютні рекордсмени

За всю історію зазначених дат рекордсменами стали 1930 і 1973 роки. Наприклад, в 1930 році рівень покриву снігу склало 44 сантиметрів. Також, аналогічний показник зафіксовано 20 грудня 1973 року.

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