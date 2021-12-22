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Зникла адвокатка знайдена мертвою в київському готелі: подробиці

Київ
22 грудня 22:45
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Жінка перестала виходити на зв'язок
Зникла адвокатка знайдена мертвою в київському готелі: подробиці

У номері одного з київських готелів виявили мертвою Наталію Шаповал – юристку з Кременчука, яка займалася адвокатською діяльністю.

Напередодні жінка перестала виходити на зв'язок, повідомляє 22 грудня "Кременчуцька газета" з посиланням на правоохоронні органи.

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Схвильовані колеги повідомили про зникнення в поліцію Кременчука, звідти правоохоронці передали запит про розшук до Києва. 22 грудня поліцейські увійшли в номер готелю, в якому проживала адвокатка і виявили її мертвою.

Тіло жінки направили на судмедекспертизу, щоб встановити причини смерті. Вже до вечора 22 грудня провели розтин. За попередніми даними, причина смерті не кримінальна.

Наталія Шаповал, крім того, що працювала в адвокатському об'єднанні, викладала на кафедрі теорії, історії держави і права в Кременчуцькому національному університеті імені Михайла Остроградського.

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Автор публікації
Володимир Лисенков
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Київ смерть Кременчук розслідування
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