live
live
LIVE онлайн
Київ
-11°
1 /10
USD 27.27
EUR 30.85
Київ
-11°
Затори
1 /10
USD 27.27
EUR 30.85
Київ
Оберіть мову

Під Києвом сталася трагедія: трактор влетів у кювет

Київ
21 грудня 12:15
read-icon ~ 1 хв.
views-icon 172
views-icon
Читати російською
У ДТП загинули водій трактора і пасажир
Під Києвом сталася трагедія: трактор влетів у кювет

На автодорозі Жердова-Гоголів, що у Броварському районі Київської області трактор влетів у кювет. Загинули водій трактора і пасажир.

Про це повідомляє Поліція Київської області.

Читайте також:
Під Києвом сталася смертельна ДТП: всі подробиці

Подробиці ДТП

На автопуті Жердова-Гоголів, неподалік від повороту на село Підлісся 56-річний водій трактора марки Т-16 не впорався з керуванням і влетів у кювет. Трактор перекинувся. У підсумку, водій трактора і пасажир загинули на місці від отриманих травм.

На місці трагедії працювали співробітники Слідчого управління поліції Київщини та співробітники Броварського районного управління поліції.

За фактом дорожньо-транспортної пригоди відкрито кримінальне провадження за статтею 286 Кримінального кодексу України. На даний момент встановлюються обставини і причини аварії.

Прохання

Поліція Київської області закликає водіїв бути максимально уважними та акуратними на дорозі. Також учасників руху закликають дотримуватися правил дорожнього руху.

Нещодавні ДТП

  • В ніч на вівторок, 21 грудня, в Подільському районі сталася серйозна ДТП за участю двох авто. Через негоду, а самеснігопад та ожеледицю,вони зіштовхнулися на Набережному шосе.
  • У Києві сталася дорожньо-транспортна пригода. На вулиці Здолбунівська, що в Дарницькому районі лоб в лоб зіткнулися два автомобілі.
Останні новини по темі:
author
Авторка публікації
Олена Леонова
Закінчила Інститут журналістики, після чого пірнула в світ ЗМІ. Працювала на фрілансі, потім в друкованому виданні. Через кілька років я зрозуміла, що пора освоювати серйозну журналістику, і вибрала, не найпопулярніший для дівчаток, напрямок - бізнес, економіка, політика, фінанси. У цій темі я успішно пропрацювала кілька років. Далі захотілося чогось більшого і нового. Якраз в цей час надійшла пропозиція писати про Київ. Я погодилася і зараз подаю читачеві найцікавіші та актуальні новини про нашу прекрасну столицю.
Поділитись публікацією

Смішно

LOLStateNormal 0

Оце так!

WowStateNormal 0

Сумно

SadStateNormal 0

Обурливо

AngryStateNormal 0
views-icon 172
ДТП смерть НП аварія
Більше оперативних новин шукайте в
Схожі новини
Скандал з новорічною ялинкою: на київському залізничному вокзалі вночі терміново встановлюють дерево

Скандал з новорічною ялинкою: на київському залізничному вокзалі вночі терміново встановлюють дерево

23 грудня 23:32

Київ
До Києва прибули французькі вертольоти для прикордонників. Фото

До Києва прибули французькі вертольоти для прикордонників. Фото

23 грудня 23:02

Київ
Повінь на Голосіївській: до ранку на дорозі буде величезний каток. Відео

Повінь на Голосіївській: до ранку на дорозі буде величезний каток. Відео

23 грудня 22:29

Київ
Новорічна ялинка в Міністерстві юстиції розсмішила киян. Фото

Новорічна ялинка в Міністерстві юстиції розсмішила киян. Фото

23 грудня 22:06

Київ
Головна Київ Під Києвом сталася трагедія: трактор влетів у кювет
Цей сайт використовує cookie-файли.
Більше інформації Погоджуюсь