Під Києвом сталася трагедія: трактор влетів у кювет

На автодорозі Жердова-Гоголів, що у Броварському районі Київської області трактор влетів у кювет. Загинули водій трактора і пасажир.

Про це повідомляє Поліція Київської області.

Подробиці ДТП

На автопуті Жердова-Гоголів, неподалік від повороту на село Підлісся 56-річний водій трактора марки Т-16 не впорався з керуванням і влетів у кювет. Трактор перекинувся. У підсумку, водій трактора і пасажир загинули на місці від отриманих травм.

На місці трагедії працювали співробітники Слідчого управління поліції Київщини та співробітники Броварського районного управління поліції.

За фактом дорожньо-транспортної пригоди відкрито кримінальне провадження за статтею 286 Кримінального кодексу України. На даний момент встановлюються обставини і причини аварії.

Прохання

Поліція Київської області закликає водіїв бути максимально уважними та акуратними на дорозі. Також учасників руху закликають дотримуватися правил дорожнього руху.

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