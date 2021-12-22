Педофіл з Києва схоплений у Львові: всі подробиці про серійного мисливця на дітей. Фото

Після того, як на всю країну прогримів разючий випадок про те, що днями чоловік, переодягнений в жінку проник в жіночий туалет школи і змушував роздягнутися маленьку дівчинку, почали з'являтися нові подробиці про особу збоченця.

Виявилося, що затриманого 21 грудня по гарячих слідах чоловіка звуть Дмитро Бубир і його всього півтора місяця тому Київський суд відпустив під заставу у справі про подібний злочин, повідомляє "Київ Оперативний".

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"Пам’ятаєте педофіла на ім‘я Бубир Дмитро?... Якщо коротко – він чіплявся до дітей на Лісовому проспекті. Його тоді зловили, але суд вирішив, що норм чувак і випустив його під заставу у 181 тисячу гривень. А найтупіше з усього цього те, що сьогодні його вже затримали у Львові, коли він намагався здійснити розпусні дії щодо однієї із 7-річних школярок", – йдеться в повідомленні.

У вересні Дмитра Бубира затримали в Деснянському районі Києва і звинуватили в тому, що він чіплявся до дітей на території школи на Лісовому проспекті.

Тоді повідомляли, що він зайшов в жіночий туалет, сказав дітям, що він фотограф, і нібито шукає моделей для зйомки. Таким чином збоченець змусив обманом роздягнутися малолітню дитину.

У листопаді суд випусти Бубира по заставу в 181 600 гривень, які у нього знайшлися. Він вийшов із СІЗО і вже в грудні опинився у Львові, де його схопили після злочину, скоєного таким же почерком: чоловік пробрався на територію школи і підстеріг 7-річну дівчинку в туалеті.

Примітно, що Дмитро Бубир вже був судимий за розбещення неповнолітніх.

Тепер йому загрожує до 8 років тюремного ув'язнення.

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