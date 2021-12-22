Пацієнта забили до смерті в лікарні під Києвом. Фото

У реабілітаційному центрі в селі Красне Київської області до смерті побив чоловіка, який перебував там на лікуванні. Поліцейські вже вийшли на підозрюваного і повідомили подробиці жорстокого злочину.

Підозра впала на співробітника Центру, який влаштувався там працювати на волонтерських засадах, повідомляє пресслужба поліції Київської області 22 грудня.

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Так, 14 жовтня в поліцію надійшло повідомлення про те, що в селі Красне помер 36-річний пацієнт реабілітаційного центру. У нього виник конфлікт з працівником закладу – колишнім пацієнтом центру для нарко- та алкозалежних людей, який на волонтерських засадах влаштувався в цей центр працювати.

Вночі між цим співробітником і пацієнтом виникла сварка і працівник з люттю почав завдавати численних ударів руками і ногами по тілу і голові потерпілого, внаслідок чого наніс тяжкі тілесні ушкодження.

Після жорстокого побиття він перетягнув ще живого потерпілого в ліжко, а вранці інші працівники центру виявили, що їхній пацієнт помер і повідомили про це в поліцію.

Судово-медична експертиза виявила на тілі померлого тілесні ушкодження, які могли виникнути від більш ніж двадцяти ударів по голові і тілу.

Співробітники поліції відразу ж почали розслідування і опитування всіх осіб, які могли контактувати з потерпілим. Зараз, після проведення відповідних експертиз і слідчих дій були зібрані докази, які вивели на 43-річного співробітника Центру. Йому загрожує ув'язнення строком до десяти років.

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