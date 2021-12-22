live
live
LIVE онлайн
Київ
-11°
1 /10
USD 27.27
EUR 30.85
Київ
-11°
Затори
1 /10
USD 27.27
EUR 30.85
Київ
Оберіть мову

Пацієнта забили до смерті в лікарні під Києвом. Фото

Київ
22 грудня 21:54
read-icon ~ 1 хв.
views-icon 222
views-icon
Читати російською
Перед смертю пацієнту завдали більше ніж 20 ударів по голові і тілу
Пацієнта забили до смерті в лікарні під Києвом. Фото

У реабілітаційному центрі в селі Красне Київської області до смерті побив чоловіка, який перебував там на лікуванні. Поліцейські вже вийшли на підозрюваного і повідомили подробиці жорстокого злочину.

Підозра впала на співробітника Центру, який влаштувався там працювати на волонтерських засадах, повідомляє пресслужба поліції Київської області 22 грудня.

Читайте також: У Білій Церкві жорстоко вбили бездомного

Так, 14 жовтня в поліцію надійшло повідомлення про те, що в селі Красне помер 36-річний пацієнт реабілітаційного центру. У нього виник конфлікт з працівником закладу – колишнім пацієнтом центру для нарко- та алкозалежних людей, який на волонтерських засадах влаштувався в цей центр працювати.

Вночі між цим співробітником і пацієнтом виникла сварка і працівник з люттю почав завдавати численних ударів руками і ногами по тілу і голові потерпілого, внаслідок чого наніс тяжкі тілесні ушкодження.

Після жорстокого побиття він перетягнув ще живого потерпілого в ліжко, а вранці інші працівники центру виявили, що їхній пацієнт помер і повідомили про це в поліцію.

Судово-медична експертиза виявила на тілі померлого тілесні ушкодження, які могли виникнути від більш ніж двадцяти ударів по голові і тілу.

Співробітники поліції відразу ж почали розслідування і опитування всіх осіб, які могли контактувати з потерпілим. Зараз, після проведення відповідних експертиз і слідчих дій були зібрані докази, які вивели на 43-річного співробітника Центру. Йому загрожує ув'язнення строком до десяти років.

Дом

Недавні вбивства

Останні новини по темі:
Автор публікації
Володимир Лисенков
Поділитись публікацією

Смішно

LOLStateNormal 0

Оце так!

WowStateNormal 0

Сумно

SadStateNormal 0

Обурливо

AngryStateNormal 0
views-icon 222
лікарні вбивство поліція Київська область розслідування
Більше оперативних новин шукайте в
Схожі новини
Повінь на Голосіївській: до ранку на дорозі буде величезний каток. Відео

Повінь на Голосіївській: до ранку на дорозі буде величезний каток. Відео

23 грудня 22:29

Київ
Новорічна ялинка в Міністерстві юстиції розсмішила киян. Фото

Новорічна ялинка в Міністерстві юстиції розсмішила киян. Фото

23 грудня 22:06

Київ
Маршрутка весь день возила людей Києвом з відкритими дверима. Відео

Маршрутка весь день возила людей Києвом з відкритими дверима. Відео

23 грудня 21:32

Київ
У Києві закладники "спалилися" перед патрульними. Фото

У Києві закладники "спалилися" перед патрульними. Фото

23 грудня 21:08

Київ
Головна Київ Пацієнта забили до смерті в лікарні під Києвом. Фото
Цей сайт використовує cookie-файли.
Більше інформації Погоджуюсь