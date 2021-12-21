Охоронцеві київського бутіка проломили череп через прохання надягти маску. Відео

У Києві стався неприємний інцидент. Охоронець столичного магазину одягу попросив групу молодих людей надягти маску, за що отримав удар по голові.

Відповідне відео розмістив "Київ Оперативний".

Перелом черепа

У столичному магазині Desigual охоронець виконував свої прямі обов'язки і впускав відвідувачів, які дотримуються карантинних правил. Бутік знаходиться в центрі Києва.

У якийсь час в магазин зайшла група молодих людей, які спровокували конфлікт. Більш того, все, що відбувається вони знімали на відео. Конфлікт полягав у наступному: охоронець магазину попросив молодь надягти захисні маски. У відповідь юнак відмовився це робити. Далі пішов удар охоронцеві в голову. В результаті нападу, охоронець отримав перелом черепа.

Що кажуть люди

“Карантин вбиває", - пише Concrete.

“Від удару перелом черепа?", - запитує Сега.

“Він же опитав надіти маску, тому що у нього це в інструкціях. У чому проблема?", - дивується Роман.

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