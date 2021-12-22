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Попри сильний мороз під будівлю Кабміну вийшли на протест художники і скульптори: в чому причина. Фото

Київ
22 грудня 13:40
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Люди зібралися на акцію проти збільшення тарифів
Попри сильний мороз під будівлю Кабміну вийшли на протест художники і скульптори: в чому причина. Фото

У середу 22 грудня у центрі Києва пройшов черговий мітинг. Незважаючи на сильний мороз на вулиці, діячі мистецтва вийшли на мітинг. Вони вимагають не підвищувати тарифи на опалення.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомила українська жудожниця Тетяна Ягодкіна.

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Подробиці

Стало відомо, що під стінами Кабміну люди вийшли на мітинг з плакатами, незважаючи на сильний мороз. Більшість мітингувальників - кияни, які працюють у творчих майстернях, вони протестують проти збільшення тарифів з оплати за майстерні.

Протест

Коментарі протестувальників

Як зазначила на своїй сторінці Тетяна: "Мерзнути тут і зараз, щоб не втратити можливість працювати в свіх творчих майстернях."

На плакатах люди написали:"Збережемо українську творчість", " ні - геноциду творчості."

Протест

Люди боятися за свої робочі місця і переживають, що не зможуть оплачувати платежі з опалення, які зросли вже втричі.

Більше про мітинги в Києві 

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Автор публікації
Рожик Денис
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тарифи Київ протести
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