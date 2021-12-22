На Оболоні невідомі перетворили озеро на "могильник" нафтопродуктів. Відео

В Оболонському районі Києва невідомі залили озеро Пташине відходами нафти. Також в озеро покидали шини і палиці.
Про це повідомляється на Facebook-сторінці громадської організації "Почайна".
Екоактивісти помітили, що озеро Пташине, яке знаходиться біля вулиць Лугова і Богатирська, забруднене мазутом і маслами.
Незабаром до справи підключилося комунальне підприємство"Плесо". Вони зайнялися очищенням водойми. Також співробітники компанії відібрали проби води і почистили колектор. Незабаром буде виведений весь бруд.
Матеріали про забруднення води направили в кримінальне провадження. Але імовірно в забрудненні винен гаражний кооператив.
“Шини, палиці , мастило - важка доля маленького озера", - йдеться в повідомленні.
Озеро Пташине належить до ряду озер на Оболонському масиві. Сюди відносять такі озера: Мінське, Лугове, Андріївське, Кирилівське, Йорданське. Також в каскад озер входить річка Почайна.