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На Оболоні невідомі перетворили озеро на "могильник" нафтопродуктів. Відео

Київ
22 грудня 10:08
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Найімовірніше у забрудненні винен гаражний кооператив
На Оболоні невідомі перетворили озеро на "могильник" нафтопродуктів. Відео

В Оболонському районі Києва невідомі залили озеро Пташине відходами нафти. Також в озеро покидали шини і палиці.

Про це повідомляється на Facebook-сторінці громадської організації "Почайна".

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Подробиці

Екоактивісти помітили, що озеро Пташине, яке знаходиться біля вулиць Лугова і Богатирська, забруднене мазутом і маслами.

Незабаром до справи підключилося комунальне підприємство"Плесо". Вони зайнялися очищенням водойми. Також співробітники компанії відібрали проби води і почистили колектор. Незабаром буде виведений весь бруд.

Матеріали про забруднення води направили в кримінальне провадження. Але імовірно в забрудненні винен гаражний кооператив.

Шини, палиці , мастило - важка доля маленького озера", - йдеться в повідомленні.

Озеро Пташине

Озеро Пташине належить до ряду озер на Оболонському масиві. Сюди відносять такі озера: Мінське, Лугове, Андріївське, Кирилівське, Йорданське. Також в каскад озер входить річка Почайна.

Більше про забруднення водойм

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Авторка публікації
Олена Леонова
Закінчила Інститут журналістики, після чого пірнула в світ ЗМІ. Працювала на фрілансі, потім в друкованому виданні. Через кілька років я зрозуміла, що пора освоювати серйозну журналістику, і вибрала, не найпопулярніший для дівчаток, напрямок - бізнес, економіка, політика, фінанси. У цій темі я успішно пропрацювала кілька років. Далі захотілося чогось більшого і нового. Якраз в цей час надійшла пропозиція писати про Київ. Я погодилася і зараз подаю читачеві найцікавіші та актуальні новини про нашу прекрасну столицю.
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сміття річки вода небезпечні відходи
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