На Оболоні невідомі перетворили озеро на "могильник" нафтопродуктів. Відео

В Оболонському районі Києва невідомі залили озеро Пташине відходами нафти. Також в озеро покидали шини і палиці.

Про це повідомляється на Facebook-сторінці громадської організації "Почайна".

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Подробиці

Екоактивісти помітили, що озеро Пташине, яке знаходиться біля вулиць Лугова і Богатирська, забруднене мазутом і маслами.

Незабаром до справи підключилося комунальне підприємство"Плесо". Вони зайнялися очищенням водойми. Також співробітники компанії відібрали проби води і почистили колектор. Незабаром буде виведений весь бруд.

Матеріали про забруднення води направили в кримінальне провадження. Але імовірно в забрудненні винен гаражний кооператив.

“Шини, палиці , мастило - важка доля маленького озера", - йдеться в повідомленні.

Озеро Пташине

Озеро Пташине належить до ряду озер на Оболонському масиві. Сюди відносять такі озера: Мінське, Лугове, Андріївське, Кирилівське, Йорданське. Також в каскад озер входить річка Почайна.

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