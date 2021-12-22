На Борщагівці легковик влетів у ялинковий базар. Фото

Ранок 22 грудня в Києві ознаменувався дорожньо-транспортною пригодою на Борщагівці. На Кільцевій дорозі легковий автомобіль врізався в ялинковий базар.
Відповідні фото розмістив "Київ Оперативний".
Легковий автомобіль марки Hyundai внаслідок дорожньо-транспортної пригоди влетів у ялинковий базар. Зіткнення сталося на Кільцевій дорозі на перехресті вулиці Зодчих.
Подробиці дорожньо-транспортної пригоди не уточнюються. Також немає інформації про постраждалих.
На опублікованих фото ми бачимо, що біля автомобіля стоять двоє чоловіків. По всій видимості один з них є водієм постраждалого авто. Також на фото ми бачимо, як машина наполовину "зарита" в новорічних ялинках.
"Перший покупець. Знижка", - пише K Vyacheslav.
“Послизнувся", - відповідає Леонід.
“Злякався навантажувачів", - пише Демон.
“Новий лот, ялинка відразу з подарунком під нею", - жартує Валдіс.