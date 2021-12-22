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На Борщагівці легковик влетів у ялинковий базар. Фото

Київ
22 грудня 10:37
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ДТП сталася вранці 22 грудня
На Борщагівці легковик влетів у ялинковий базар. Фото

Ранок 22 грудня в Києві ознаменувався дорожньо-транспортною пригодою на Борщагівці. На Кільцевій дорозі легковий автомобіль врізався в ялинковий базар.

Відповідні фото розмістив "Київ Оперативний".

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Ялинковий базар

Легковий автомобіль марки Hyundai внаслідок дорожньо-транспортної пригоди влетів у ялинковий базар. Зіткнення сталося на Кільцевій дорозі на перехресті вулиці Зодчих.

Подробиці дорожньо-транспортної пригоди не уточнюються. Також немає інформації про постраждалих.

Авария

Фото

На опублікованих фото ми бачимо, що біля автомобіля стоять двоє чоловіків. По всій видимості один з них є водієм постраждалого авто. Також на фото ми бачимо, як машина наполовину "зарита" в новорічних ялинках.

Що сказали люди

"Перший покупець. Знижка", - пише K Vyacheslav.

Послизнувся", - відповідає Леонід.

Злякався навантажувачів", - пише Демон.

Новий лот, ялинка відразу з подарунком під нею", - жартує Валдіс.

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Авторка публікації
Олена Леонова
Закінчила Інститут журналістики, після чого пірнула в світ ЗМІ. Працювала на фрілансі, потім в друкованому виданні. Через кілька років я зрозуміла, що пора освоювати серйозну журналістику, і вибрала, не найпопулярніший для дівчаток, напрямок - бізнес, економіка, політика, фінанси. У цій темі я успішно пропрацювала кілька років. Далі захотілося чогось більшого і нового. Якраз в цей час надійшла пропозиція писати про Київ. Я погодилася і зараз подаю читачеві найцікавіші та актуальні новини про нашу прекрасну столицю.
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ДТП Київ аварія ринок новорічна ялинка
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