Мотоколяски та урядові лімузини: у Києві створять унікальний музей ретро-авто. Відео

У 2022 році в Києві з'явиться музей ретро-автомобілів. Автолюбителі зможуть насолодитися 100 відреставрованими машинами, які раніше їздили вулицями нашої столиці.

Про це на своєму Youtube-каналі повідомив автоблогер Oleg AC.

Новий заклад матиме назву "Колеса історії". Зазначимо, що це буде перший в Києві офіційний музей старовинної автомобільної техніки.

За словами організатора музею Павла Лазовенка, музей “Колеса історії” розпочали створювати ще у 2017 році, хоча ідея про його створення з’явилася набагато раніше. Організацією такої виставки зайнялася компанія автореставраторів OldCarService, яка щорічно проводить мегавиставку ретро-авто у Києві.

Автор відеоролика також зазначив, що майбутній цікавий заклад для автолюбителів готовий на 99.9 %. Попередньо, музей відкриється навесні 2022 року. Всі дозвільні документи для створення культурного осередку були отримані ще на початку 2021 року.

У музеї буде зібрано унікальну колекцію старовинних автомобілів радянського та іноземного виробництва. Більшість із них у минулому їздили Києвом. Найстаріший автомобіль у колекції вийшов з конвеєра ще у 1935 році.

Крім машин, в експозиції покажуть також і мотоцикли. Заклад можна буде відвідати особисто, а також за допомогою професійних екскурсоводів.

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