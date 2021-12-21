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Мотоколяски та урядові лімузини: у Києві створять унікальний музей ретро-авто. Відео

Київ
21 грудня 10:00
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Відвідувачі побачать 100 старовинних автомобілів
Мотоколяски та урядові лімузини: у Києві створять унікальний музей ретро-авто. Відео

У 2022 році в Києві з'явиться музей ретро-автомобілів. Автолюбителі зможуть насолодитися 100 відреставрованими машинами, які раніше їздили вулицями нашої столиці. 

Про це на своєму Youtube-каналі повідомив автоблогер Oleg AC. 

Новий заклад матиме назву "Колеса історії".  Зазначимо, що це буде перший в Києві офіційний музей старовинної автомобільної техніки. 

За словами організатора музею Павла Лазовенка, музей “Колеса історії” розпочали створювати ще у 2017 році, хоча ідея про його створення з’явилася набагато раніше. Організацією такої виставки зайнялася компанія автореставраторів OldCarService, яка щорічно проводить мегавиставку ретро-авто у Києві. 

Автор відеоролика також зазначив, що майбутній цікавий заклад для автолюбителів готовий на 99.9 %.  Попередньо, музей відкриється навесні 2022 року.  Всі дозвільні документи для створення культурного осередку були отримані ще на початку 2021 року. 

 

У музеї буде зібрано унікальну колекцію старовинних автомобілів радянського та іноземного виробництва. Більшість із них у минулому їздили Києвом. Найстаріший автомобіль у колекції вийшов з конвеєра ще  у 1935 році.

Крім машин, в експозиції покажуть також і мотоцикли. Заклад можна буде відвідати особисто, а також за допомогою професійних екскурсоводів. 

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Автор публікації
Василь Михальчук
У міській журналістиці з 2019 року. Працював кореспондентом відділу "Київ" у газеті "Сегодня", оглядачем столичного життя на бізнес-порталі Delo, а також керівником розділу "Кияни" на сайті Obozrevatel. Акцентую увагу на невиконаних обіцянках посадовців, та нагадую у своїх текстах, те, про що всі забувають.
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Київ авто історія культура
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