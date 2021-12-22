Киян попередили про небезпеку через бурульки на дахах: як уберегтися

У Києві через зміну температури на дахах стали утворюватися бурульки. На лінію Київської служби порятунку надійшло повідомлення про те, що на вулиці Мілютенка, що в Деснянському районі на даху школи дуже багато бурульок.
Про це повідомляє Київська служба порятунку.
Рятувальники прибули на місце скупчення бурульок на даху і встановили, що вони утворилися внаслідок снігопаду в місті. Крім того, вони утворилися через сильні перепади температури. Рятувальники прибрали бурульки з покриття, щоб дорослі і діти могли спокійно ходити по вулиці.
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