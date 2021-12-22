Киян попередили про небезпеку через бурульки на дахах: як уберегтися

У Києві через зміну температури на дахах стали утворюватися бурульки. На лінію Київської служби порятунку надійшло повідомлення про те, що на вулиці Мілютенка, що в Деснянському районі на даху школи дуже багато бурульок.

Про це повідомляє Київська служба порятунку.

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Виїзд на небезпечне місце

Рятувальники прибули на місце скупчення бурульок на даху і встановили, що вони утворилися внаслідок снігопаду в місті. Крім того, вони утворилися через сильні перепади температури. Рятувальники прибрали бурульки з покриття, щоб дорослі і діти могли спокійно ходити по вулиці.

Рекомендації

Основні правила безпеки

звертайте увагу на наявність бурульок і снігу на дахах будинків.

не заходьте за межі встановлених огорож в місцях біля будинків, де багато снігу і бурульок на дахах.

дистанція між людиною і спорудою повинна бути близько п'яти метрів.

будьте уважними на прогулянках з дітьми в парку. Так як на деревах може утворюватися сніговий покрив.

Автомобілістам рекомендується не паркуватися впритул до будинків.

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