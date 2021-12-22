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Киян попередили про небезпеку через бурульки на дахах: як уберегтися

Київ
22 грудня 11:35
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Київська служба порятунку закликає громадян дотримуватися елементарних рекомендацій
Киян попередили про небезпеку через бурульки на дахах: як уберегтися

У Києві через зміну температури на дахах стали утворюватися бурульки. На лінію Київської служби порятунку надійшло повідомлення про те, що на вулиці Мілютенка, що в Деснянському районі на даху школи дуже багато бурульок.

Про це повідомляє Київська служба порятунку.

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Виїзд на небезпечне місце

Рятувальники прибули на місце скупчення бурульок на даху і встановили, що вони утворилися внаслідок снігопаду в місті. Крім того, вони утворилися через сильні перепади температури. Рятувальники прибрали бурульки з покриття, щоб дорослі і діти могли спокійно ходити по вулиці.

Сосулька

Рекомендації

Основні правила безпеки

  • звертайте увагу на наявність бурульок і снігу на дахах будинків.
  • не заходьте за межі встановлених огорож в місцях біля будинків, де багато снігу і бурульок на дахах.
  • дистанція між людиною і спорудою повинна бути близько п'яти метрів.
  • будьте уважними на прогулянках з дітьми в парку. Так як на деревах може утворюватися сніговий покрив.
  • Автомобілістам рекомендується не паркуватися впритул до будинків.

Більше про наслідки негоди в Києві

  • 21 грудня 2021 року діятиме тимчасове обмеження в'їзду великогабаритного транспорту до столиці України. Причина - погані погодні умови.
  • Увечері 20 грудня, через снігопад і велику завантаженість на дорогах столиці, служби таксі в кілька разів збільшили вартість послуг.
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Авторка публікації
Олена Леонова
Закінчила Інститут журналістики, після чого пірнула в світ ЗМІ. Працювала на фрілансі, потім в друкованому виданні. Через кілька років я зрозуміла, що пора освоювати серйозну журналістику, і вибрала, не найпопулярніший для дівчаток, напрямок - бізнес, економіка, політика, фінанси. У цій темі я успішно пропрацювала кілька років. Далі захотілося чогось більшого і нового. Якраз в цей час надійшла пропозиція писати про Київ. Я погодилася і зараз подаю читачеві найцікавіші та актуальні новини про нашу прекрасну столицю.
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