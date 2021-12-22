Розкрадання на київських дорогах: як багатіють чиновники і скільки мільйонів відмивають на асфальті

Скільки десятків тисяч відмивають на кожному метрі? Топ-фірм, які виконують мільярдні підряди в Києві? Чому слід веде в Одесу? Як ремонтують дороги без проєкту та гарантій? І чому замість заміни труб їх просто асфальтують?

Про все це дізнавалися журналісти Розвідки.LIVE.

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Як заробляють чиновники на ремонті доріг у Києві

Чиновники їздять на преміальних авто, де нерівності на дорогах просто не відчуваються. Журналісти провели експеримент і проїхались по дорогам Києва на дорогому позашляховику Toyota Sequoia. На подібних машинах їздять чиновники з Київської мерії. Наприклад, у Кличка цілий автопарк таких, хоча жодна з них не задекларована ні як власність, ні як оренда.

Та дороги і мости у Києві - в аварійному стані. Наприклад, нещодавно у мережі з‘явилося відео, як від мосту Патона відвалюються величезні шматки конструкції прямо у воду. А от на Південному мосту постійно перекладають асфальт, і найчастіше це роблять - на так званих швах конструкції. Експерти зазначають - ремонт тут роблять неправильно.

"Неможливо кожного місяця витрачати кошти на ремонт одних і тих самих місць, знаючи, що через декілька місяців воно буде знищено", - зазначив Олег Базікаємо, член громадської ради Київської міської державної адміністрації.

Перший тендер на ремонт швів провели ще у 2015 - за 50 мільйонів гривень мали відремонтувати та укріпити 46 деформаційних швів. Але за 5 років вони вже зруйнувалися, хоча мали прослужити 15. Їх робили без усякого проєкту, а фірма, що цим займалася, згодом збанкрутувала. Тож гарантійний ремонт проводити нікому.

"В 2020 році тільки прийшла експертиза на проєкт ремонту швів. А вони вже зробили. І експертиза показала не так - треба було переробити проєкт. Вони переробляють - це нові гроші", - пояснив Віктор Глеба, заступник головного архітектора Києва (2004-2008 роки).

Проєкт переробили, тендер провели, але тепер ті самі роботи коштують учетверо дорожче - 200 мільйонів гривень. Ремонт відкладають.

"Київшляхбуд" ремонтує найбільше

Відпадають шматки і від мосту метро. Ремонтувати потрібно і самі дороги. У Київради є очевидний фаворит-фірма для таких справ - "Київшляхбуд" виграла 98 замовлень на суму понад 4 мільярди гривень.

"Київшляхбуд" - одеська компанія - входить в групу "Росдорстрой", яка контролюється угорською фірмою "Отема" - один з її бенефеціарів є депутатом Одеської міськради Юрій Шумахер, який є близьким соратником Труханова.

"За нею стоїть Жуков - колишній родич Романа Абрамовича. Це велика мафіозна структура, про яку ще в 90-х писала італійська поліція. На сьогоднішній день Труханов - яскравий представник угруповання", - пояснив Сергій Мельник, заступник голови правління ГО "Я викривач корупції".

Значну частину підрядів фірма отримала за останні 6 років. Дорожніми ремонтами завідував Олександр Густєлєв - як заступник Кличка по дорогах.

"Через нього заводяться більшість компаній, і більшість тендерів, які вигравали", - розповів Прохор Антоненко, депутат Київради VIII скликання, Партія "Народовладдя".

Інспекція ремонту в Києві

Разом з Глебою жуналісти проінспектували черговий ремонт доріг у Києві від "Київшляхбуду". Одна з центральних вулиць Києва - Льва Толстого. За документами - тут мали покласти нові комунікації, а в реальності - хотіли заасфальтувати старі.

"Собівартість одного метру цієї дороги по нашим підрахункам - не більше 90 тисяч гривень. А за документами - коштує 140 тисяч гривень", - заявив Глеба.

"З кожного огороджувального стовпчика хтось 15 тисяч кладе собі в кишеню, з кожного куба щебеню, піску, бетону, плитки", - також додав він.

"Автоманістраль-Південь" отримала від Києва понад 2 мільярди на ремонт. Антимонопольний комітет навіть запідозрив фірму із попередньою у змові.

Ремонт на вулиці "Героїв Сталінграду" журналісти проінспектували з експертом Олександром Крижанівським. Він зазначив, що за такого ремонту дорога швидко може піти тріщинами.

Ще одна компанія, яка ремонтує дороги в Києві, це турецький "Онур".

Ці три компанії стали монополістами у Києві. Тендери прописані так, щоб інші "пробитися" не могли. Навіть у самій мерії визнають, що кошти на ремонт доріг витрачають неефективно.

У документах часто також позначають збільшену вартість матеріалів, "дописують" кількість машин, людей тощо.

Як ремонт впливає на затори

Київ зараз на 7 сходинці серед найзавантаженіших міст планети. Київ розсростається, а кількість доріг не збільшується. А дороги у дворах, якими можна об‘їхати затори, у жахливому стані. Комунальники роблять тільки точковий ремонт. І навіть тротуари відсутні. Комунальники також відповідають за ливнівки та велодоріжки.

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