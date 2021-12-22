"Як у депутата": в.о. гендиректора столичного музею нарахували 33,5 тис. гривень зарплати

Виконуюча обов'язки директора Національного музею мистецтв імені Богдана та Варвари Ханенків Юлія Ваганова отримує зарплату, яка не далеко "втекла" від депутатського окладу. Зарплата за листопад склала 33,5 тис. гривень.

Про це повідомляє видання Українські Новини.

З чого складається зарплата

Посадовий оклад Юлії Ваганової склав 9 233 гривні. При цьому надбавка за складність і напруженість в роботі склала 4 616 гривень, надбавка за високі досягнення склала 4 616 гривень. Також в. о. директора музею Ханенка була видана премія, у розмірі 15 тисяч гривень. В цілому, сума, яку Ваганова отримала в листопаді склала 33 546 гривень.

Після виплати всіх податків і зборів підсумкова сума склала 27 005 гривень.

Зарплата по Києву

В середньому, заробітна плата звичайної людини в Києві становить близько 14,5 тисяч гривень. При цьому, є ряд сфер, де можна заробити непогані гроші: IT-сфера, представники робітничих професій, менеджмент.

Більше інформації про зарплати в Києві та Київській області