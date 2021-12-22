live
live
LIVE онлайн
Київ
-11°
1 /10
USD 27.27
EUR 30.85
Київ
-11°
Затори
1 /10
USD 27.27
EUR 30.85
Київ
Оберіть мову
  • Головна
  • Київ
  • "Як у депутата": в.о. гендиректора столичного музею нарахували 33,5 тис. гривень зарплати

"Як у депутата": в.о. гендиректора столичного музею нарахували 33,5 тис. гривень зарплати

Київ
22 грудня 13:15
read-icon ~ 1 хв.
views-icon 93
views-icon
Читати російською
Премія становить 15 тисяч гривень
"Як у депутата": в.о. гендиректора столичного музею нарахували 33,5 тис. гривень зарплати

Виконуюча обов'язки директора Національного музею мистецтв імені Богдана та Варвари Ханенків Юлія Ваганова отримує зарплату, яка не далеко "втекла" від депутатського окладу. Зарплата за листопад склала 33,5 тис. гривень.

Про це повідомляє видання Українські Новини.

Читайте також:
Середня зарплата 14,5 тисяч: де і скільки заробляють на Київщині

З чого складається зарплата

Посадовий оклад Юлії Ваганової склав 9 233 гривні. При цьому надбавка за складність і напруженість в роботі склала 4 616 гривень, надбавка за високі досягнення склала 4 616 гривень. Також в. о. директора музею Ханенка була видана премія, у розмірі 15 тисяч гривень. В цілому, сума, яку Ваганова отримала в листопаді склала 33 546 гривень.

Після виплати всіх податків і зборів підсумкова сума склала 27 005 гривень.

Зарплата по Києву

В середньому, заробітна плата звичайної людини в Києві становить близько 14,5 тисяч гривень. При цьому, є ряд сфер, де можна заробити непогані гроші: IT-сфера, представники робітничих професій, менеджмент.

Більше інформації про зарплати в Києві та Київській області

  • Головне управління статистики в Київській області оприлюднило дані про середні зарплати за видами діяльності за жовтень.
  • У Києві роботодавці пропонують у вакансіях зарплату в 10,4 тисячі гривень. Однак є вакансії, де працю співробітника оцінюють в кілька разів більше.
Останні новини по темі:
author
Авторка публікації
Олена Леонова
Закінчила Інститут журналістики, після чого пірнула в світ ЗМІ. Працювала на фрілансі, потім в друкованому виданні. Через кілька років я зрозуміла, що пора освоювати серйозну журналістику, і вибрала, не найпопулярніший для дівчаток, напрямок - бізнес, економіка, політика, фінанси. У цій темі я успішно пропрацювала кілька років. Далі захотілося чогось більшого і нового. Якраз в цей час надійшла пропозиція писати про Київ. Я погодилася і зараз подаю читачеві найцікавіші та актуальні новини про нашу прекрасну столицю.
Поділитись публікацією

Смішно

LOLStateNormal 0

Оце так!

WowStateNormal 0

Сумно

SadStateNormal 0

Обурливо

AngryStateNormal 0
views-icon 93
Київ зарплати гроші музеї
Більше оперативних новин шукайте в
Схожі новини
До Києва прибули французькі вертольоти для прикордонників. Фото

До Києва прибули французькі вертольоти для прикордонників. Фото

23 грудня 23:02

Київ
Повінь на Голосіївській: до ранку на дорозі буде величезний каток. Відео

Повінь на Голосіївській: до ранку на дорозі буде величезний каток. Відео

23 грудня 22:29

Київ
Новорічна ялинка в Міністерстві юстиції розсмішила киян. Фото

Новорічна ялинка в Міністерстві юстиції розсмішила киян. Фото

23 грудня 22:06

Київ
Маршрутка весь день возила людей Києвом з відкритими дверима. Відео

Маршрутка весь день возила людей Києвом з відкритими дверима. Відео

23 грудня 21:32

Київ
Головна Київ "Як у депутата": в.о. гендиректора столичного музею нарахували 33,5 тис. гривень зарплати
Цей сайт використовує cookie-файли.
Більше інформації Погоджуюсь