Через негоду в центрі Києва зіткнулися два авто: життя водіїв врятували паски безпеки. Фото

В ніч на вівторок, 21 грудня, в Подільському районі сталася серйозна ДТП за участю двох авто. Через негоду, а саме снігопад та ожеледицю, вони зіштовхнулися на Набережному шосе.

Про це повідомляє "Надзвичайне.LIVE".

Читайте також: У Києві лоб в лоб зіткнулися авто: що відомо про постраждалих. Фото.

Обидві легкові автівки рухалися в напрямку Подолу, коли один із транспортних засобів кинуло в бордюр, а потім в автомобіль, який рухався сусідньою смугою. Від удару автомобілі зазнали значних пошкоджень, а також їх розкидало по дорозі.

В салоні обох окрім водія були й пасажири, легкі забої отримав лише один чоловік. Медики, які надавали допомогу, запропонували йому пройти детальніше обстеження в лікарні, та потерпілий від госпіталізації відмовився.

За словами одного з водіїв швидкість руху авто була приблизно 70 км/год, життя людей врятували паски безпеки.

Всі обставини аварії з'ясують правоохоронні органи.

Олексій Павловський розповість детальніше на телеканалі Live з Понеділка по п'ятницю о 18.15 у програмі "Надзвичайне.LIVE".

Нещодавні ДТП