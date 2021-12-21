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Через негоду в центрі Києва зіткнулися два авто: життя водіїв врятували паски безпеки. Фото

Київ
21 грудня 08:50
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Швидкість одного з авто становила 70 км/год
Через негоду в центрі Києва зіткнулися два авто: життя водіїв врятували паски безпеки. Фото

В ніч на вівторок, 21 грудня, в Подільському районі сталася серйозна ДТП за участю двох авто. Через негоду, а саме снігопад та ожеледицю,  вони зіштовхнулися на Набережному шосе. 

Про це повідомляє "Надзвичайне.LIVE".

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Обидві легкові автівки рухалися в напрямку Подолу, коли один із транспортних засобів кинуло в бордюр, а потім в автомобіль, який рухався сусідньою смугою. Від удару автомобілі зазнали значних пошкоджень, а також їх розкидало по дорозі.

Набережне шосе

В салоні обох окрім водія були й пасажири, легкі забої отримав лише один чоловік. Медики, які надавали допомогу, запропонували йому  пройти детальніше обстеження в лікарні, та потерпілий від госпіталізації відмовився.

ДТП

Зіткнення двох авто

За словами одного з водіїв швидкість руху авто була приблизно 70 км/год, життя людей врятували паски безпеки.

Всі обставини аварії з'ясують правоохоронні органи. 

Олексій Павловський розповість детальніше на телеканалі Live з Понеділка по п'ятницю о 18.15 у програмі "Надзвичайне.LIVE".

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Автор публікації
Василь Михальчук
У міській журналістиці з 2019 року. Працював кореспондентом відділу "Київ" у газеті "Сегодня", оглядачем столичного життя на бізнес-порталі Delo, а також керівником розділу "Кияни" на сайті Obozrevatel. Акцентую увагу на невиконаних обіцянках посадовців, та нагадую у своїх текстах, те, про що всі забувають.
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