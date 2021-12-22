Ожеледь у Києві: десятки людей опинилися в лікарнях

У перший день ожеледиці в київські лікарні потрапили з травмами 35 осіб.

"За минулу добу з травмами, викликаними падінням на слизькій дорозі, до медичних закладів Києва звернулися 35 осіб, у тому числі 1 дитина, з них госпіталізовано – 32", – повідомляє КНП "Центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф міста Києва" 22 грудня.

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Крім того, через викликані погодою проблем на дорогах машини швидкої допомоги в цілому провели в пробках понад 18 годин робочого часу.

"Прибуття бригад на критичні та екстрені виклики згідно з нормативом склало 61,2 %", – йдеться в повідомленні.

Загалом за добу 21 грудня центральна диспетчерська служба зареєструвала 1756 звернень громадян, з яких, не рахуючи непрофільних:

критичних –14;

екстрених – 783;

неекстрених – 871.

Також було зареєстровано 742 непрофільних звернень – поради лікаря за телефоном 15-83, серед яких:

гострий коронарний синдром – 26;

гостре порушення мозкового кровообігу – 25;

COVID-19 та пневмонія – 131, госпіталізовано – 99.

"Всього за минулу добу госпіталізовано 577 осіб", – підкреслили в КНП.

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