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Ожеледь у Києві: десятки людей опинилися в лікарнях

Київ
22 грудня 20:16
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Бригади "швидкої" не вкладалися в нормативи прибуття через негоду
Ожеледь у Києві: десятки людей опинилися в лікарнях

У перший день ожеледиці в київські лікарні потрапили з травмами 35 осіб.

"За минулу добу з травмами, викликаними падінням на слизькій дорозі, до медичних закладів Києва звернулися 35 осіб, у тому числі 1 дитина, з них госпіталізовано – 32", – повідомляє КНП "Центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф міста Києва" 22 грудня.

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Крім того, через викликані погодою проблем на дорогах машини швидкої допомоги в цілому провели в пробках понад 18 годин робочого часу.

"Прибуття бригад на критичні та екстрені виклики згідно з нормативом склало 61,2 %", – йдеться в повідомленні.

Загалом за добу 21 грудня центральна диспетчерська служба зареєструвала 1756 звернень громадян, з яких, не рахуючи непрофільних:

  • критичних –14;
  • екстрених – 783;
  • неекстрених – 871.

Також було зареєстровано 742 непрофільних звернень – поради лікаря за телефоном 15-83, серед яких:

  • гострий коронарний синдром – 26;
  • гостре порушення мозкового кровообігу – 25;
  • COVID-19 та пневмонія – 131, госпіталізовано – 99.

"Всього за минулу добу госпіталізовано 577 осіб", – підкреслили в КНП.

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Автор публікації
Володимир Лисенков
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Київ лікарні негода дороги
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