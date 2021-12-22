Ожеледь у Києві: десятки людей опинилися в лікарнях

У перший день ожеледиці в київські лікарні потрапили з травмами 35 осіб.
"За минулу добу з травмами, викликаними падінням на слизькій дорозі, до медичних закладів Києва звернулися 35 осіб, у тому числі 1 дитина, з них госпіталізовано – 32", – повідомляє КНП "Центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф міста Києва" 22 грудня.
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Крім того, через викликані погодою проблем на дорогах машини швидкої допомоги в цілому провели в пробках понад 18 годин робочого часу.
"Прибуття бригад на критичні та екстрені виклики згідно з нормативом склало 61,2 %", – йдеться в повідомленні.
Загалом за добу 21 грудня центральна диспетчерська служба зареєструвала 1756 звернень громадян, з яких, не рахуючи непрофільних:
Також було зареєстровано 742 непрофільних звернень – поради лікаря за телефоном 15-83, серед яких:
"Всього за минулу добу госпіталізовано 577 осіб", – підкреслили в КНП.