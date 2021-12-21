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Добивав каменем по голові: подробиці жорстокого пограбування таксиста під Києвом

Київ
21 грудня 17:54
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У стікаючого кров'ю водія забрали гаманець
Добивав каменем по голові: подробиці жорстокого пограбування таксиста під Києвом

Прокуратура направила до суду обвинувальний акт щодо чоловіка, який напав на водія таксі, жорстоко побив і пограбував.

У пресслужбі Київської прокуратури розповіли про деталі злочину 21 грудня.

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Так, в ніч з 31 липня на 1 серпня поблизу передмістя Києва Вишневого 36-річний водій таксі віз 19-річного пасажира. Під час поїздки між ними виник конфлікт.

Водій зупинив автомобіль і чоловіки продовжили з'ясовувати стосунки на узбіччі дороги. Потім між ними почалася бійка, в ході якої пасажир завдав 2 удари ножем в область шиї водія.

Не задовільнившись тим, що водій вже отримав небезпечні для життя поранення, пасажир відшукав біля дороги відповідний камінь, яким почав завдавати численних ударів по голові водія.

"Коли обвинувачений побачив, що таксист перебуває без свідомості, він заволодів його гаманцем та іншими особистими речами і з місця скоєння злочину втік". – йдеться в повідомленні.

Водій таксі вижив після страшних травм завдяки старанням медиків, а нападника розшукали правоохоронці.

За фактом замаху на умисне вбивство водія таксі та розбійного нападу до суду вже направлено обвинувальний акт. Затриманому загрожує довічне позбавлення волі.

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Автор публікації
Володимир Лисенков
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