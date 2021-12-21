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Жінка отруїлась чадним газом у своїй квартирі на Харківщині. Фото

Харків
21 грудня 11:00
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Пожежники вчасно врятували господарку помешкання
Жінка отруїлась чадним газом у своїй квартирі на Харківщині. Фото

У Харківській області сталась надзвичайна подія. Під час пожежі у квартирі господарка помешкання отруїлась чадним газом.

Про це повідомили у ГУ ДСНС України у Харківській області.

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Пожежа у Харківській області

Надзвичайна подія сталась 21 грудня у Лозівському районі. В місті Первомайський, у будинку по вулиці Світанкова, 2а, трапилась пожежа. Горіла квартира на другому поверсі.

Пожежа

На місце прибули рятувальники. Пожежники виявили, що у квартирі горять побутові речі на площі близько 6 кв. м. На той момент у помешканні перебувала господарка квартири. 49-річна жінка отруїлась чадним газом, але вогнеборці вчасно врятували жінку. Постраждалу госпіталізували до місцевої лікарні. Про її стан поки нічого невідомо.

Пожежа на Харківщині

Пожежу рятувальники ліквідували. Причина загоряння поки що невідома. Фахівці встановлюють всі обставини.

Пожежі у Харкові та області

  • В Харкові на вул. Бучми горів гараж. Три команди рятувальників не допустили поширення пожежі та погасили загоряння протягом години.
  • У "чорну п'ятницю" біля торгового центру "Караван" по вул. Героїв Праці, 7 стався вибух. Загорілася шашлична і магазин Салтівського м'ясокомбінату.
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Авторка публікації
Корольова Аліна
В журналістиці працюю вже 9 років. Починала свій професійний шлях із районної газети, навчаючись ще на 4 курсі у ВДПУ на Факультеті філології та журналістики. За ці роки спробувала себе у різних направленнях: писала в газету; була редактором видання; пробувалася у ролі радіоведучої; працювала журналістом в Інтернет-ЗМІ і паралельно освоювала копірайтинг, яким досі займаюсь. Але якими не були б життєві зміни, журналістика завжди залишається моєю головною професією, а писання – найбільшою пристрастю. Наразі розпочала працювати з командою професіоналів Інтернет-видання Новини LIVE.
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Харків пожежа Харківська область
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