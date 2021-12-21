Жінка отруїлась чадним газом у своїй квартирі на Харківщині. Фото

У Харківській області сталась надзвичайна подія. Під час пожежі у квартирі господарка помешкання отруїлась чадним газом.

Про це повідомили у ГУ ДСНС України у Харківській області.

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Пожежа у Харківській області

Надзвичайна подія сталась 21 грудня у Лозівському районі. В місті Первомайський, у будинку по вулиці Світанкова, 2а, трапилась пожежа. Горіла квартира на другому поверсі.

На місце прибули рятувальники. Пожежники виявили, що у квартирі горять побутові речі на площі близько 6 кв. м. На той момент у помешканні перебувала господарка квартири. 49-річна жінка отруїлась чадним газом, але вогнеборці вчасно врятували жінку. Постраждалу госпіталізували до місцевої лікарні. Про її стан поки нічого невідомо.

Пожежу рятувальники ліквідували. Причина загоряння поки що невідома. Фахівці встановлюють всі обставини.

Пожежі у Харкові та області