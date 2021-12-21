Виліз на дах і ламав кондиціонери: у Харкові грабіжник крав мідні трубки на будинку. Відео

У Харкові грабіжник виліз на дах будинку та викрав мідні трубки з кондиціонера. Момент грабунку зафіксували на відеокамеру.

Відео опублікували у Telegram-каналі "Труха Харьков".

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У Харкові грабіжник краде мідні труби з кондиціонерів на будинках

Грабіжника помітили на проспекті Льва Ландау, 12. Жінка зняла на відеокамеру, як невідомий чоловік виліз на дах будинку та почав щось ламати. Як виявилось, крадій відломлював трубки з кондиціонерів на будинку. Заволодівши свою "здобиччю", він швидко втік.

У соцмережі пишуть, що це так крадуть мідні трубки у кондиціонерах, а потім їх здають і заробляють гроші. Деякі користувачі дивуються, чому жінка, яка знімала відео, нічого не зробила і навіть не зателефонувала до поліції.

Крадіжки у Харкові та області