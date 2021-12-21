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Виліз на дах і ламав кондиціонери: у Харкові грабіжник крав мідні трубки на будинку. Відео

Харків
21 грудня 18:19
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Крадій потрапив на відео
Виліз на дах і ламав кондиціонери: у Харкові грабіжник крав мідні трубки на будинку. Відео

У Харкові грабіжник виліз на дах будинку та викрав мідні трубки з кондиціонера. Момент грабунку зафіксували на відеокамеру.

Відео опублікували у Telegram-каналі "Труха Харьков".

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У Харкові грабіжник краде мідні труби з кондиціонерів на будинках

Грабіжника помітили на проспекті Льва Ландау, 12. Жінка зняла на відеокамеру, як невідомий чоловік виліз на дах будинку та почав щось ламати. Як виявилось, крадій відломлював трубки з кондиціонерів на будинку. Заволодівши свою "здобиччю", він швидко втік.

У соцмережі пишуть, що це так крадуть мідні трубки у кондиціонерах, а потім їх здають і заробляють гроші. Деякі користувачі дивуються, чому жінка, яка знімала відео, нічого не зробила і навіть не зателефонувала до поліції. 

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Крадіжки у Харкові та області

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Авторка публікації
Корольова Аліна
В журналістиці працюю вже 9 років. Починала свій професійний шлях із районної газети, навчаючись ще на 4 курсі у ВДПУ на Факультеті філології та журналістики. За ці роки спробувала себе у різних направленнях: писала в газету; була редактором видання; пробувалася у ролі радіоведучої; працювала журналістом в Інтернет-ЗМІ і паралельно освоювала копірайтинг, яким досі займаюсь. Але якими не були б життєві зміни, журналістика завжди залишається моєю головною професією, а писання – найбільшою пристрастю. Наразі розпочала працювати з командою професіоналів Інтернет-видання Новини LIVE.
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Харків грабіж
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