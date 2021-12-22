Збройні напади на жінок у Харкові: суд виніс рішення

Суд засудив чоловіка до 10 років в'язниці за збройні напади на жінок у Харкові. Розслідування велося за двома епізодами, скоєними 27 лютого 2017 року. В одному випадку спроба пограбування була здійснена в поїзді, у другому – чоловік намагався відібрати у жінки сумку на одній з вулиць і завдав їй кілька ударів ножем.

Про це повідомляється в Єдиному державному реєстрі судових рішень.

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Напади на жінок у Харкові

Згідно з матеріалами справи, під час нападів обвинувачений перебував під дією алкогольного та наркотичного сп'яніння. Раніше він керував приватним підприємством, але через фінансові труднощі вирішив зайнятися розбоєм.

Перший напад 27 лютого чоловік скоїв у вагоні поїзда метро на станції "Проспект Гагаріна". Помітивши незнайому жінку з телефоном в руках у вагоні поїзда, він вирішив її пограбувати. Обвинувачений дістав складаний ніж і приставив його до живота потерпілої та зажадав віддати мобільний телефон. Жертва почала голосно кричати й кликати на допомогу, нападник вибіг з вагона на зупинці поїзда.

У другому випадку на вул. Новом'ясницькій чоловік напав на двох жінок і намагався вирвати сумку з рук однієї з них. Жінка намагалася втекти, але він наздогнав її та завдав 6 ударів в область грудної клітини. Нападника затримали перехожі.

Розслідування велося за 3 статтями Кримінального кодексу, найбільш тяжкою з яких був замах на умисне вбивство. Нападник визнав провину. Крім 10 років в'язниці, суд зобов'язав його виплатити 163 тисячі гривень моральної шкоди жінці, постраждалій від ударів ножем.

Оскільки час, проведений в СІЗО, вважається як один день за два, то протягом двох років виконання терміну покарання має завершитись.

Пограбування в Харкові