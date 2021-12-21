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Військовий у Харкові тримав дівчину в заручниках і погрожував їй гранатою

Харків
21 грудня 15:51
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Чоловік не випускав дівчину з квартири силою
Військовий у Харкові тримав дівчину в заручниках і погрожував їй гранатою

У Харкові суд виніс рішення у справі про військового, якого визнали винним у незаконному поводженні з боєприпасами, позбавленням волі людини й погрозах вбивства. 

Вирок суду опублікований 17 грудня в Єдиному державному реєстрі судових рішень.

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Військовий тримав дівчину в заручниках

Слідство встановило, що в ніч з 26 на 27 жовтня 2021 року обвинувачений був п'яний і перебував зі своєю дівчиною в орендованій квартирі. Між парою виник конфлікт. Військовий дістав гранату Ф-1 і став погрожувати нею дівчині. При цьому зловмисник неодноразово виривав кільце з гранати й затискав важіль, а потім вставляв кільце назад. Також винний силою утримував дівчину у квартирі, не давав їй піти, завдавав удари й вкусив. 

Виявилося, що чоловік придбав гранату незаконно під час служби в Збройних Силах за контрактом. Він мав доступ до вогнепальної зброї, вибухівки та боєприпасів у смт Золотої Луганської області. 

В результаті суд визнав чоловіка винним у скоєнні злочину за ч. 1 ст. 129, ч. 2 ст. 146, ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України. Зловмиснику призначили покарання у вигляді трьох років в'язниці з випробувальним терміном на один рік. 

Злочини пов'язані з погрозами на Харківщині

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Автор публікації
Мамонов Артем
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суд зброя загрози
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