"Можете в клітку переселитися": у Харкові стався скандал на сесії міськради

У Харкові під час дев'ятої позачергової сесії Харківської міської ради 8-го скликання стався скандал між депутатом від "Партії Шарія" та Ігорем Тереховим.

Про це стало відомо з трансляції позачергової сесії.

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Скандал на сесії міськради в Харкові

За трибуну для виступу вийшов депутат міської ради від "Партії Шарія" Сергій Терещук. У своїй промові він сказав, що на зоопарк вже витрачено понад 3 млрд гривень і він обійшовся дорожче, ніж у Дубаї. Також він додав, що до них у фракцію звертається багато людей, які живуть у зоопарку. Вони вважають, що умови для життя у тварин кращі, ніж у містян. На це мер Харкова Ігор Терехов відповів йому: "Можете взяти переселятися в клітку з тваринами, хоч всією фракцією разом".

Після Терехов додав: "Людина в клітку хоче, що я можу зробити?".

Скандали в Харкові