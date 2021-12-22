live
live
LIVE онлайн
Київ
-11°
1 /10
USD 27.27
EUR 30.85
Київ
-11°
Затори
1 /10
USD 27.27
EUR 30.85
Київ
Оберіть мову
  • Головна
  • Харків
  • "Можете в клітку переселитися": у Харкові стався скандал на сесії міськради

"Можете в клітку переселитися": у Харкові стався скандал на сесії міськради

Харків
22 грудня 13:52
read-icon ~ 1 хв.
views-icon 711
views-icon
Читати російською
Інцидент стався 22 грудня
"Можете в клітку переселитися": у Харкові стався скандал на сесії міськради

У Харкові під час дев'ятої позачергової сесії Харківської міської ради 8-го скликання стався скандал між депутатом від "Партії Шарія" та Ігорем Тереховим. 

Про це стало відомо з трансляції позачергової сесії. 

Читайте також: Скандал у громадському транспорті. У Харкові водій посварився з жінкою через пільги

Скандал на сесії міськради в Харкові

За трибуну для виступу вийшов депутат міської ради від "Партії Шарія" Сергій Терещук. У своїй промові він сказав, що на зоопарк вже витрачено понад 3 млрд гривень і він обійшовся дорожче, ніж у Дубаї. Також він додав, що до них у фракцію звертається багато людей, які живуть у зоопарку. Вони вважають, що умови для життя у тварин кращі, ніж у містян. На це мер Харкова Ігор Терехов відповів йому: "Можете взяти переселятися в клітку з тваринами, хоч всією фракцією разом"

Після Терехов додав: "Людина в клітку хоче, що я можу зробити?"

Скандали в Харкові

Останні новини по темі:
author
Автор публікації
Мамонов Артем
Поділитись публікацією

Смішно

LOLStateNormal 0

Оце так!

WowStateNormal 0

Сумно

SadStateNormal 0

Обурливо

AngryStateNormal 0
views-icon 711
Харків Ігор Терехов
Більше оперативних новин шукайте в
Схожі новини
У Харкові в ДТП постраждали двоє пенсіонерів: у поліції шукають свідків

У Харкові в ДТП постраждали двоє пенсіонерів: у поліції шукають свідків

23 грудня 21:43

Харків
У Харкові накрили магазин, де продавали сигарети з підробленими акцизами

У Харкові накрили магазин, де продавали сигарети з підробленими акцизами

23 грудня 21:11

Харків
Сотні будинків без електрики: де в Харкові не буде світла 24 грудня

Сотні будинків без електрики: де в Харкові не буде світла 24 грудня

23 грудня 20:38

Харків
Харків'янка посіла призове місце на міжнародному турнірі з бадмінтону

Харків'янка посіла призове місце на міжнародному турнірі з бадмінтону

23 грудня 20:14

Харків
Головна Харків "Можете в клітку переселитися": у Харкові стався скандал на сесії міськради
Цей сайт використовує cookie-файли.
Більше інформації Погоджуюсь