У зимову морозну ніч у Харкові в "швидкій" народилося двоє дітей

У Харкові вночі 22 грудня в холодну зимову ніч в каретах швидкої медичної допомоги народилося двоє дітей. Пологи приймали медики.

Про це повідомили в Центрі екстреної медичної допомоги та медицини катастроф.

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У Харкові народилося двоє дітей

У ніч на 22 грудня 2021 року в Харкові в машинах швидкої допомоги народилися відразу два малюки. Хлопчик і дівчинка народилися в присутності за безпосередньої акушерської допомоги, яку надали бригади швидкої допомоги.

"Бажаємо новонародженим харків'янам та їхнім родинам міцного здоров'я", – написали в центрі.

Також у центрі подякували медикам за їх професійність.

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