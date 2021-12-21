У центрі Харкова сталася аварія на теплотрасі: сотні родин залишилися без опалення

У Харкові вночі, 21 грудня, сталася аварія на трубопроводі перетині вулиць Динамівської та Сумської. Відомо, що прорвало трубу діаметром 1020 міліметрів. Наразі тривають ремонтні роботи.

Про це повідомляють у "Харківські теплові мережі", пише "K.T".

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Що відомо про аварію на трубопроводі у Харкові?

За інформацією комунальників, аварія сталася на перетині Динамівської та Сумської вулиць. На місці аварії працюють комунальники. Споживачів переключили до ТЕЦ-3. Наразі система теплопостачання працює на зниженому гідравлічному режимі. Комунальники обіцяють до 00:00 всі відновити й полагодити.

"Бригади провели перепідключення на магістральному трубопроводі, переключивши споживачів до мереж ТЕЦ-3. Під час проведення ремонтних робіт система теплопостачання житлових будинків, які потрапили до зони, працюватиме на зниженому гідравлічному режимі", – розповіли у комунальному підприємстві.

Діяльність комунальних служб у Харкові