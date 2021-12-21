live
live
LIVE онлайн
Київ
-11°
1 /10
USD 27.27
EUR 30.85
Київ
-11°
Затори
1 /10
USD 27.27
EUR 30.85
Київ
Оберіть мову
  • Головна
  • Харків
  • У центрі Харкова сталася аварія на теплотрасі: сотні родин залишилися без опалення

У центрі Харкова сталася аварія на теплотрасі: сотні родин залишилися без опалення

Харків
21 грудня 11:01
read-icon ~ 1 хв.
views-icon 308
views-icon
Читати російською
Система опалення працює поки гідравлічному режимі
У центрі Харкова сталася аварія на теплотрасі: сотні родин залишилися без опалення

У Харкові вночі, 21 грудня, сталася аварія на трубопроводі перетині вулиць Динамівської та Сумської. Відомо, що  прорвало трубу діаметром 1020 міліметрів. Наразі тривають ремонтні роботи.

Про це повідомляють у "Харківські теплові мережі", пише "K.T".

Читайте такожУ Харкові комунальники на морозі зливають воду на асфальт. Відео

Що відомо про аварію на трубопроводі у Харкові?

За інформацією комунальників, аварія сталася на перетині Динамівської та Сумської вулиць. На місці аварії працюють комунальники. Споживачів переключили до ТЕЦ-3. Наразі система  теплопостачання працює на зниженому гідравлічному режимі. Комунальники обіцяють до 00:00 всі відновити й полагодити.  

"Бригади провели перепідключення на магістральному трубопроводі, переключивши споживачів до мереж ТЕЦ-3. Під час проведення ремонтних робіт система теплопостачання житлових будинків, які потрапили до зони, працюватиме на зниженому гідравлічному режимі", – розповіли у комунальному підприємстві.

 Діяльність комунальних служб у Харкові

  • 15 грудня комунальники, виконуючи ремонтні роботи, почали зливати воду прямо на проїжджу частину. У мережі користувачі заявили, що вони хочуть створити у ще одну ковзанку.
  • У Харкові комунальний трактор опинився під землею. Під час виконання робіт техніка провалилась.
Останні новини по темі:
author
Авторка публікації
Воробйова Лілія
У 2015 році закінчила Львівський національний університет імені Івана Франка, отримавши диплом за спеціальністю «Журналістика». Більше десяти років працюю журналістом в різних друкованих та інтернет-виданнях. У своїх текстах завжди намагаюся писати про складне простою мовою.
Поділитись публікацією

Смішно

LOLStateNormal 0

Оце так!

WowStateNormal 0

Сумно

SadStateNormal 0

Обурливо

AngryStateNormal 0
views-icon 308
Харків
Більше оперативних новин шукайте в
Схожі новини
У Харкові в ДТП постраждали двоє пенсіонерів: у поліції шукають свідків

У Харкові в ДТП постраждали двоє пенсіонерів: у поліції шукають свідків

23 грудня 21:43

Харків
У Харкові накрили магазин, де продавали сигарети з підробленими акцизами

У Харкові накрили магазин, де продавали сигарети з підробленими акцизами

23 грудня 21:11

Харків
Сотні будинків без електрики: де в Харкові не буде світла 24 грудня

Сотні будинків без електрики: де в Харкові не буде світла 24 грудня

23 грудня 20:38

Харків
Харків'янка посіла призове місце на міжнародному турнірі з бадмінтону

Харків'янка посіла призове місце на міжнародному турнірі з бадмінтону

23 грудня 20:14

Харків
Головна Харків У центрі Харкова сталася аварія на теплотрасі: сотні родин залишилися без опалення
Цей сайт використовує cookie-файли.
Більше інформації Погоджуюсь