У пошуках роботи: прикордонники затримали харків'янина на кордоні з Росією

У вівторок, 21 грудня, українські прикордонники затримали харків'янина, який намагався незаконно перетнути кордон з Росією. За словами порушника, він хотів знайти роботу в сусідній країні.

Про це повідомляє пресслужба Східного регіонального управління Держприкордонслужби України у Facebook.

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Прикордонники затримали харків'янина на кордоні з Росією

"28-річний чоловік, житель Харкова, прямував до Росії. За його словами, він хотів працевлаштуватися у РФ", – уточнили в пресслужбі.

Оскільки у харків'янина не було будь-яких документів, що дозволяють перетин кордону, прикордонники склали адмінпротокол і передали порушника правоохоронним органам.

Інформацію про порушення кордону повідомив житель прикордонної території. За його словами, невідомий чоловік рухався до кордону. Патруль перевірив дані та затримав порушника.

Порушення кордону з Росією в Харківській області