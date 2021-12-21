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У Харківській області помирає втричі більше людей, ніж народжується

Харків
21 грудня 20:03
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Невтішну статистику опублікували в ГУ статистики
У Харківській області помирає втричі більше людей, ніж народжується

Протягом останніх десяти місяців в Харківській області кількість новонароджених знизилася в порівнянні з таким же періодом в 2020 році на 978 дітей. 

Про це повідомили в ГУ статистики в Харківській області.

Читайте також: У Харківській області смертність значно перевищує народжуваність

Смертність у Харкові вища, ніж народжуваність 

Число померлих значно перевищує число новонароджених в Харківській області. 

Станом на 1 листопада на Харківщині налічувалося 2 607 853 жителі. За січень-жовтень 2021 року чисельність населення скоротилася на 25 981 особу. 

А кількість новонароджених протягом 10 останніх місяців в порівнянні з таким же періодом в 2020 році знизилася на 978 осіб і становить 12 996 дітей. Число померлих же за вказаний період зросло на 7 945 осіб і становить 43 071 особу. 

У регіоні на 100 померлих налічується тільки 30 народжених.

Більше про показники смертності на Харківщині

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Автор публікації
Мамонов Артем
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смерть народжуваність
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