У Харківській області помирає втричі більше людей, ніж народжується

Протягом останніх десяти місяців в Харківській області кількість новонароджених знизилася в порівнянні з таким же періодом в 2020 році на 978 дітей.

Про це повідомили в ГУ статистики в Харківській області.

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Смертність у Харкові вища, ніж народжуваність

Число померлих значно перевищує число новонароджених в Харківській області.

Станом на 1 листопада на Харківщині налічувалося 2 607 853 жителі. За січень-жовтень 2021 року чисельність населення скоротилася на 25 981 особу.

А кількість новонароджених протягом 10 останніх місяців в порівнянні з таким же періодом в 2020 році знизилася на 978 осіб і становить 12 996 дітей. Число померлих же за вказаний період зросло на 7 945 осіб і становить 43 071 особу.

У регіоні на 100 померлих налічується тільки 30 народжених.

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