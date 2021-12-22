У Харківській області під час пожежі загинув господар будинку

На Харківщині у приватному будинку сталася пожежа. Всередині споруди у вогні рятувальники знайшли тіло господаря.

Про це повідомляє головне управління ДСНС у Харківській області.

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Що відомо про пожежу на Харківщині?

У повідомленні рятувальників йдеться, що пожежа сталася у Лозівському районі у селі Трійчате на вулиці Залізнична.

"До місця виклику виїхав черговий караул 45-ї Державної пожежно-рятувальної частини. На час його прибуття встановлено, що у літній кухні горіло житлове приміщення на площі 10 кв. м. Будівлю кухні відразу знеструмили, а на гасіння вогню подали 2 пожежних стволи", – йдеться у повідомленні.

Пожежники під час пожежі знайшли всередині споруди, що горіла, тіло господаря 1957 року народження. Наразі причини загоряння встановлюються.

Пожежі у Харківській області