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У Харківській області під час пожежі загинув господар будинку

Харків
22 грудня 11:02
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Трагедія сталася у селі Трійчате
У Харківській області під час пожежі загинув господар будинку

На Харківщині у приватному будинку сталася пожежа. Всередині споруди у вогні рятувальники знайшли тіло господаря.

Про це повідомляє головне управління ДСНС у Харківській області.

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Що відомо про пожежу на Харківщині?

У повідомленні рятувальників йдеться, що пожежа сталася у Лозівському районі у селі Трійчате на вулиці Залізнична.

"До місця виклику виїхав черговий караул 45-ї Державної пожежно-рятувальної частини. На час його прибуття встановлено, що у літній кухні горіло житлове приміщення на площі 10 кв. м. Будівлю кухні відразу знеструмили, а на гасіння вогню подали 2 пожежних стволи", – йдеться у повідомленні.

Пожежники під час пожежі знайшли всередині споруди, що горіла, тіло господаря 1957 року народження. Наразі причини загоряння встановлюються.

Пожежі у Харківській області

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Авторка публікації
Воробйова Лілія
У 2015 році закінчила Львівський національний університет імені Івана Франка, отримавши диплом за спеціальністю «Журналістика». Більше десяти років працюю журналістом в різних друкованих та інтернет-виданнях. У своїх текстах завжди намагаюся писати про складне простою мовою.
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Харківська область
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