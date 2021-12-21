У Харківській області чоловік облив дружину бензином та підпалив. Подробиці

На Харківщині чоловік облив свою дружину бензином та підпалив. Вона померла у лікарні. Первомайський міськрайонний суд відправив чоловіка за ґрати на 10 років.

Такий вирок виніс Первомайський міськрайонний суд.

Читайте також: На Харківщині жінка під час сварки жорстоко зарізала брата свого співмешканця

Що відомо про чоловіка, який спалив свою дружину у Харківській області?

Слідство з'ясувало, що у березні 2020 року чоловік та його дружина кілька днів святкували його день народження. Потім трапилася сімейна сварка, через що жінка нібито зловживала спиртним і це позначилося на її роботі.

Підсудний зізнався, що розізлився, пішов у гараж, взяв суміш бензину та масла, якою заправляв бензопилу, вилив на диван біля дружини і підпалив. Вогонь перекинувся на дружину, але чоловік швидко все усвідомив і погасив її ковдрою. Потім чоловік з двору вивів жінку з опіками до будинку в передпокій і поклав на диван, а сам заснув на підлозі. Коли прокинувся, то побачив доньку, яка прийшла до них додому.

У суді донька розповіла, що її мати не зловживала спиртним.

Але врятувати життя жінки медикам не вдалося. Лікарі у неї діагностували 30% опіків поверхні тіла, ураження дихальних шляхів, набряк головного мозку, двосторонню пневмонію, гострий розлад кровообігу, опіковий шок.

На суді чоловік свою провину визнав. Відтак Першотравневий міськрайонний суд засудив чоловіка до 10 років позбавлення волі. Вирок суду може бути оскаржений.

Вбивства на Харківщині