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У Харківській області лисиця атакувала людину. Відео

Харків
21 грудня 12:50
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Інцидент стався біля складів із зерном
У Харківській області лисиця атакувала людину. Відео

У Малій Рогані, що на Харківщині лисиця напала на сторожа вночі. Чоловік охороняв склади, де зберігається зерно.

Про це повідомляють у Telegram-каналі "Типичное ХТЗ".

Читайте такожНа околиці Харкова лисиця прийшла до дітей в школу-інтернат та шкреблася у двері. Відео

Що відомо про напад лисиці у Харківській області?

Читачі соціальної мережі повідомили, що у Малій Рогані нічний звір напав на чоловіка.

"Тут читач повідомляє, що в Малій Рогані лисиця напала на сторожа, який охороняє склади із зерном. У кого були ще подібні випадки, ми просто вперше подібне чуємо", – йдеться у дописі під відео.

У коментарях користувачі соціальної мережі активно обговорювали цей випадок. Деякі юзери навіть заявили, що чоловік був нетверезим та агресивним.

Лисиця

Лисиця

Лисиця

Лисиця

Лисиця

"Лисиці переносять сказ, воно смертельно, потрібно зробити укол від сказу обов'язково", "Так є ризик сказу. Здоровий звір просто так не нападає. Навіть ведмідь тікає", "П'яний і що тепер, все одно до лікаря на уколи", "Роботодавцям варто задуматися: чому сторож не сидить у каптерці, а лазить по посадці та ще й п'яний. Лисиця прийшла на склад, бо там мишки. Сторож сам поводився агресивно. Лисиця, коли хвора на сказ не поводитися агресивно, а навпаки спочатку лащиться. Ризик заразитися сказом найбільший у період із серпня до жовтня", – пишуть користувачі у мережі

Лисиці у Харкові та області:

  • На околиці Харкова лисиця намагалася пробратися в школу-інтернат на вул. Електровозній. Хижак просився всередину будівлі перед скляними дверима та абсолютно не боявся людей.
  • На станції метро "Індустріальна" пасажири були здивовані, побачивши лисицю. Вона бігала прямо по тунелю метро. Як вона туди потрапила невідомо.
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Авторка публікації
Воробйова Лілія
У 2015 році закінчила Львівський національний університет імені Івана Франка, отримавши диплом за спеціальністю «Журналістика». Більше десяти років працюю журналістом в різних друкованих та інтернет-виданнях. У своїх текстах завжди намагаюся писати про складне простою мовою.
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views-icon 281
Харківська область
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