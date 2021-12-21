У Харківській області лисиця атакувала людину. Відео

У Малій Рогані, що на Харківщині лисиця напала на сторожа вночі. Чоловік охороняв склади, де зберігається зерно.

Про це повідомляють у Telegram-каналі "Типичное ХТЗ".

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Що відомо про напад лисиці у Харківській області?

Читачі соціальної мережі повідомили, що у Малій Рогані нічний звір напав на чоловіка.

"Тут читач повідомляє, що в Малій Рогані лисиця напала на сторожа, який охороняє склади із зерном. У кого були ще подібні випадки, ми просто вперше подібне чуємо", – йдеться у дописі під відео.

У коментарях користувачі соціальної мережі активно обговорювали цей випадок. Деякі юзери навіть заявили, що чоловік був нетверезим та агресивним.

"Лисиці переносять сказ, воно смертельно, потрібно зробити укол від сказу обов'язково", "Так є ризик сказу. Здоровий звір просто так не нападає. Навіть ведмідь тікає", "П'яний і що тепер, все одно до лікаря на уколи", "Роботодавцям варто задуматися: чому сторож не сидить у каптерці, а лазить по посадці та ще й п'яний. Лисиця прийшла на склад, бо там мишки. Сторож сам поводився агресивно. Лисиця, коли хвора на сказ не поводитися агресивно, а навпаки спочатку лащиться. Ризик заразитися сказом найбільший у період із серпня до жовтня", – пишуть користувачі у мережі

Лисиці у Харкові та області: