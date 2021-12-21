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  • У Харківській області майбутні учасники антарктичної експедиції пройшли навчання

У Харківській області майбутні учасники антарктичної експедиції пройшли навчання

Харків
21 грудня 20:44
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В обсерваторії вісім днів тривали навчально-практичні збори
У Харківській області майбутні учасники антарктичної експедиції пройшли навчання

У Харкові досвідчені учасники експедиції на українську антарктичну станцію "Академік Вернадський" ділилися досвідом і навчали новачків.

Про це повідомили в Національному антарктичному науковому центрі.

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У Харкові пройшли навчання майбутніх учасників антарктичної експедиції

Майбутні учасники 27-ї Української антарктичної експедиції пройшли восьмиденні навчально-практичні збори. Всі навчання пройшли на базі низькочастотної обсерваторії Радіоастрономічного інституту НАН у селі Мартове (Чугуївський, колишній Печенізький район).

Всього брало участь 24 людини для двох складів – основного і запасного. Звичайна експедиція складається з 12 осіб. Всі учасники отримали знання та навички, які потрібні для тривалого перебування та роботи в умовах Антарктики. На станції в Антарктиці полярники проведуть один рік в умовах повної ізоляції. Розраховувати вони зможуть тільки один на одного, тому в навчанні важливо було перевірити командну взаємодію. 

Також хлопцям і дівчатам показали, як влаштована і працює станція, які дослідження там проводять, провели лекції про техніку безпеки, правовий статус Антарктики, вимоги природоохоронного законодавства. 

Навчання в Харкові

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Автор публікації
Мамонов Артем
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