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У Харківській область сталася пожежа в приватному будинку через проблеми з проводкою

Харків
22 грудня 22:02
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В будинку горіла кімната
У Харківській область сталася пожежа в приватному будинку через проблеми з проводкою

У Харківській області 22 грудня сталася пожежа. Загорівся приватний будинок через проблеми з електричною проводкою.

Про це повідомили в ГУ ДСНС України в Харківській області.

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Пожежа в будинку на Харківщині

Пожежа сталася в приватному будинку на вулиці Дружби в місті Дергачі вранці 22 грудня. Рятувальники повідомляють, що горіла кімната будинку. Вогонь охопив частково дах і дерев'яне перекриття. Загальна площа пожежі склала близько 25 кв. метрів. 

Ліквідували повністю загоряння за дві години. Причиною загоряння в ДСНС назвали коротке замикання електропроводки. Постраждалих, на щастя, немає. 

Пожежі в Харківській області

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Автор публікації
Мамонов Артем
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