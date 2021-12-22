У Харківській область сталася пожежа в приватному будинку через проблеми з проводкою

У Харківській області 22 грудня сталася пожежа. Загорівся приватний будинок через проблеми з електричною проводкою.

Про це повідомили в ГУ ДСНС України в Харківській області.

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Пожежа в будинку на Харківщині

Пожежа сталася в приватному будинку на вулиці Дружби в місті Дергачі вранці 22 грудня. Рятувальники повідомляють, що горіла кімната будинку. Вогонь охопив частково дах і дерев'яне перекриття. Загальна площа пожежі склала близько 25 кв. метрів.

Ліквідували повністю загоряння за дві години. Причиною загоряння в ДСНС назвали коротке замикання електропроводки. Постраждалих, на щастя, немає.

Пожежі в Харківській області