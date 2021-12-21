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У Харкові жінка прокаталась на санках, запряжених собаками. Фото та реакція мережі

Харків
21 грудня 15:24
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Жінка розвеселила мережу
У Харкові жінка прокаталась на санках, запряжених собаками. Фото та реакція мережі

У Харкові помітили незвичний спосіб пересування по слизькій та засніженій дорозі. Жінка їхала по тротуару на санях, запряжених собаками.

Відео показали у Telegram-каналі ХС Харьков.

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У Харкові жінка каталась на санях із собаками

Незвичну для Харкова картину помітили на одній із вулиць міста. У соцмережі пишуть, що це поблизу школи №128.

Жінка пересувалась по тротуару на санях. Подив викликало те, що у санки були запряжені чотири собаки.

Санки

Хвостаті бігли та тягли сані з "пасажиркою" по слизькому тротуару.

Санки і собаки

Користувачі мережі відреагували неоднозначно. Одні обурливо пишуть, що це знущання з тварин, і так не можна. Інші ж навпаки реагують весело. Пишуть, що собаки точно радіють такій прогулянці. Дехто додає, що хвостаті навчені, тому для них це задоволення. Загалом такий незвичний спосіб пересування розвеселив користувачів.

Санки і собаки

Коментарі

Дивні ситуації на вулицях Харкова

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Авторка публікації
Корольова Аліна
В журналістиці працюю вже 9 років. Починала свій професійний шлях із районної газети, навчаючись ще на 4 курсі у ВДПУ на Факультеті філології та журналістики. За ці роки спробувала себе у різних направленнях: писала в газету; була редактором видання; пробувалася у ролі радіоведучої; працювала журналістом в Інтернет-ЗМІ і паралельно освоювала копірайтинг, яким досі займаюсь. Але якими не були б життєві зміни, журналістика завжди залишається моєю головною професією, а писання – найбільшою пристрастю. Наразі розпочала працювати з командою професіоналів Інтернет-видання Новини LIVE.
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Харків тварини зима
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