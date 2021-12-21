У Харкові жінка прокаталась на санках, запряжених собаками. Фото та реакція мережі

У Харкові помітили незвичний спосіб пересування по слизькій та засніженій дорозі. Жінка їхала по тротуару на санях, запряжених собаками.
Відео показали у Telegram-каналі ХС Харьков.
Читайте також: Чоловік влаштував "дикі" танці в кафе у Харкові та насмішив мережу. Відео
Незвичну для Харкова картину помітили на одній із вулиць міста. У соцмережі пишуть, що це поблизу школи №128.
Жінка пересувалась по тротуару на санях. Подив викликало те, що у санки були запряжені чотири собаки.
Хвостаті бігли та тягли сані з "пасажиркою" по слизькому тротуару.
Користувачі мережі відреагували неоднозначно. Одні обурливо пишуть, що це знущання з тварин, і так не можна. Інші ж навпаки реагують весело. Пишуть, що собаки точно радіють такій прогулянці. Дехто додає, що хвостаті навчені, тому для них це задоволення. Загалом такий незвичний спосіб пересування розвеселив користувачів.