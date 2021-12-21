У Харкові жінка прокаталась на санках, запряжених собаками. Фото та реакція мережі

У Харкові помітили незвичний спосіб пересування по слизькій та засніженій дорозі. Жінка їхала по тротуару на санях, запряжених собаками.

Відео показали у Telegram-каналі ХС Харьков.

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У Харкові жінка каталась на санях із собаками

Незвичну для Харкова картину помітили на одній із вулиць міста. У соцмережі пишуть, що це поблизу школи №128.

Жінка пересувалась по тротуару на санях. Подив викликало те, що у санки були запряжені чотири собаки.

Хвостаті бігли та тягли сані з "пасажиркою" по слизькому тротуару.

Користувачі мережі відреагували неоднозначно. Одні обурливо пишуть, що це знущання з тварин, і так не можна. Інші ж навпаки реагують весело. Пишуть, що собаки точно радіють такій прогулянці. Дехто додає, що хвостаті навчені, тому для них це задоволення. Загалом такий незвичний спосіб пересування розвеселив користувачів.

Дивні ситуації на вулицях Харкова