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У Харкові зросли ціни на квартири. Подробиці

Харків
21 грудня 15:24
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Ціни на вторинну нерухомість продовжують зростати
У Харкові зросли ціни на квартири. Подробиці

На вторинному ринку Харкова подорожчала нерухомість. Середня ціна за місяць зросла на 4,7%.

Про це пише "Стройобзор".

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Скільки коштують квартири у Харкові?

Середня ціна на вторинні квартири з жовтня по листопад у Харкові, зросла в середньому на 4,7%  З $917 за м2 до $960 за м2. 

  • Однокімнатні квартири – на 4,5% (з $ 905 / м2 до $945 / м2),
  • Двокімнатні – на 3,8% (з $912 / м2 до $947 / м2),
  • Трикімнатні – на 6,1% (з $917 / м2 до $974 / м2),
  • Чотирикімнатні – на 4% (з $1034/м2 до $1076/м2).

Фахівці підрахували, що кожного місяця у місті виставляють на продаж близько 25 тисяч квартир на вторинному ринку.

 В листопаді 2021 року вартість одного квадратного метра в новобудовах міста склала в середньому 21 856 грн.

  Придбання нерухомості серед харківських чиновників

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Авторка публікації
Воробйова Лілія
У 2015 році закінчила Львівський національний університет імені Івана Франка, отримавши диплом за спеціальністю «Журналістика». Більше десяти років працюю журналістом в різних друкованих та інтернет-виданнях. У своїх текстах завжди намагаюся писати про складне простою мовою.
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Харків
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