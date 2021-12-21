У Харкові зросли ціни на квартири. Подробиці

На вторинному ринку Харкова подорожчала нерухомість. Середня ціна за місяць зросла на 4,7%.
Про це пише "Стройобзор".
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Середня ціна на вторинні квартири з жовтня по листопад у Харкові, зросла в середньому на 4,7% З $917 за м2 до $960 за м2.
Фахівці підрахували, що кожного місяця у місті виставляють на продаж близько 25 тисяч квартир на вторинному ринку.
В листопаді 2021 року вартість одного квадратного метра в новобудовах міста склала в середньому 21 856 грн.