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У Харкові відновили Пам'ятний знак, який понад сотню раз піддавався атакам вандалів

Харків
22 грудня 14:27
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Наприкінці грудня відбудеться урочисте відкриття
У Харкові відновили Пам'ятний знак, який понад сотню раз піддавався атакам вандалів

У Харкові відновили Пам'ятний знак загиблим воїнам УПА, який неодноразово піддавався атакам вандалів. Пам’ятник пережив чимало знущань, але врешті його реконструювали та готові урочисто відкрити.

Про це повідомили на сторінці у Facebook спільноти "Український Харків".

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У Харкові відновили Пам’ятний знак воїнам УПА

Зазначається, що Пам'ятний знак загиблим воїнам Української повстанської армії, що знаходиться у Молодіжному парку, нарешті відновлено зусиллями української громадськості.

Як відомо, відколи у місті з’явився цей пам’ятник у 1992 році, він піддавався численним атакам вандалів. Загалом було вчинено понад сотню нападів. Пам’ятний знак обливали фарбою, трощили кувалдами, обстрілювали, підривали, обкрадали деякі елементи.

Незважаючи на постійні атаки, українська громадськість продовжувала боротись за монумент. У 2021 році було закуплено камінь для реконструкції, проведено експертне обстеження та залито новий капітальний фундамент.

Пам'ятний знак воїнам УПА

21 грудня повідомили, що Пам’ятний знак воїнам УПА повністю відновлено з ретельним дотриманням концепції максимально точного відтворення зруйнованої частини пам'ятки. Монумент урочисто відкриють 25 грудня об 11:00.

Відновлення та відкриття пам'ятників у Харкові 

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Авторка публікації
Корольова Аліна
В журналістиці працюю вже 9 років. Починала свій професійний шлях із районної газети, навчаючись ще на 4 курсі у ВДПУ на Факультеті філології та журналістики. За ці роки спробувала себе у різних направленнях: писала в газету; була редактором видання; пробувалася у ролі радіоведучої; працювала журналістом в Інтернет-ЗМІ і паралельно освоювала копірайтинг, яким досі займаюсь. Але якими не були б життєві зміни, журналістика завжди залишається моєю головною професією, а писання – найбільшою пристрастю. Наразі розпочала працювати з командою професіоналів Інтернет-видання Новини LIVE.
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Харків пам'ятник
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