У Харкові відновили Пам'ятний знак, який понад сотню раз піддавався атакам вандалів

У Харкові відновили Пам'ятний знак загиблим воїнам УПА, який неодноразово піддавався атакам вандалів. Пам’ятник пережив чимало знущань, але врешті його реконструювали та готові урочисто відкрити.

Про це повідомили на сторінці у Facebook спільноти "Український Харків".

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У Харкові відновили Пам’ятний знак воїнам УПА

Зазначається, що Пам'ятний знак загиблим воїнам Української повстанської армії, що знаходиться у Молодіжному парку, нарешті відновлено зусиллями української громадськості.

Як відомо, відколи у місті з’явився цей пам’ятник у 1992 році, він піддавався численним атакам вандалів. Загалом було вчинено понад сотню нападів. Пам’ятний знак обливали фарбою, трощили кувалдами, обстрілювали, підривали, обкрадали деякі елементи.

Незважаючи на постійні атаки, українська громадськість продовжувала боротись за монумент. У 2021 році було закуплено камінь для реконструкції, проведено експертне обстеження та залито новий капітальний фундамент.

21 грудня повідомили, що Пам’ятний знак воїнам УПА повністю відновлено з ретельним дотриманням концепції максимально точного відтворення зруйнованої частини пам'ятки. Монумент урочисто відкриють 25 грудня об 11:00.

Відновлення та відкриття пам'ятників у Харкові