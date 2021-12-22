У Харкові водій тролейбуса наразила на небезпеку пасажирів

У середу, 22 грудня, в тролейбусі №11 пасажири помітили, що водійка під час руху постійно відволікалася на ведення своєї сторінки в соцмережах. Враховуючи складні погодні умови на дорогах міста, пасажири занепокоїлися своєю безпекою та безпекою пішоходів.

Відео роботи водія опублікував Telegram-канал "Харків Life".

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Водійка тролейбуса відволікалася на соцмережі під час роботи

"Сьогодні вранці в 11-му тролейбусі. Водій протягом усього шляху одночасно стежила за дорогою і своїм Instagram", – йдеться в коментарі до відео.

Попри грубе порушення правил водіння громадським транспортом, деякі харків'яни підтримали водійку та звернули увагу на телефонні дзвінки водіям, коли вони за кермом. Також помітили, що пасажири зняли на відео водійку, але так і не зробили їй зауваження.

Проте більшість одностайно вважають неприйнятною подібну поведінку під час водіння транспорту з великою кількістю пасажирів.

Грубе порушення правил дорожнього руху водієм тролейбуса