У Харкові знову відбудеться масштабне відключення світла. Адреси

У Харкові 23 грудня 2021 року з 8:00 до 17:00 буде відключено електрику в частині будинків. Світла не буде в п'яти районах через технічні роботи.

Про це повідомили в Харківобленерго.

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Північний район:

б-р. Фронтовиків, 34;

в-д. Армійський, 4; 5; 6; 6а; 8;

вул. Академіка Погорєлова, 11/18; 13; 14; 15; 15а; 16; 17; 18; 19; 2А; 23; 24; 25; 26; 27; 28; 29; 29А; 3; 30; 32/19; 33; 35; 36; 38; 4; 4А; 40; 42; 44/20; 46; 48; 5; 50/19; 54; 56; 58; 6; 6А; 62; 64; 66; 7; 8; 9/17;

вул. Армійська, 1; 10; 100; 101; 102; 103; 104; 105; 106/28; 107; 108/29; 109; 11; 110; 111/30; 112; 113; 114; 115; 116; 117; 118; 119; 12; 120; 121; 122/32; 123; 124; 126; 126Б; 1/29; 13; 131; 133; 135; 137; 139; 14; 140; 141; 142; 144; 146; 148; 15; 16; 16А; 17; 18; 2; 2А; 22А/34; 23; 24/31; 25; 26; 27; 28; 29; 3; 30; 31; 32; 33; 34; 35; 36; 37; 38; 4; 40; 41; 42; 46/23; 47; 48; 49; 5; 50; 51; 52; 53; 54; 55; 56; 57; 58; 58А; 59; 6; 60; 61; 62; 63; 64; 65; 66; 67; 68; 69; 7; 70; 71; 72; 73; 74; 75; 75А; 76; 77; 78; 8; 80; 81; 82; 83; 84; 85; 86; 87; 88; 89; 9; 90; 91; 92/33; 94; 96; 97; 98; 99;

вул. Артилерійська, 31/79;

вул. Бойова, 10; 101; 101А; 106; 108; 11; 110; 111; 112; 113; 114; 115; 115/117; 116; 118; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 21; 23; 24; 24/22; 26; 27; 28; 29; 29А; 3; 30; 30А; 31; 32; 33; 34; 35; 36; 36А; 37; 37А; 38; 4; 40; 41; 42; 43; 43А; 44; 44А; 45; 46; 48; 48А; 48Б; 48В; 48Г; 49; 49А; 5; 50Б; 50В; 51; 52; 52А; 53; 54; 55; 56; 57; 57А; 58; 58А; 58Б; 59; 59А; 6; 6А; 6Д; 60; 60А; 60Б; 61; 61А; 62; 63; 65; 66; 66А; 67; 68; 69; 7; 70; 70А; 71; 71А; 71/15; 72; 73; 74; 75; 76; 77; 77А; 78; 79; 8; 81; 82; 83; 84; 86; 88; 89; 89А; 9; 90; 91; 92; 93; 94; 95; 95А; 96; 97; 98;

вул. Городовикова, 1; 10; 10А; 11; 12/52; 13; 15; 17; 3; 5; 7; 9;

вул. Клочківська, 161; 163; 163а; 165; 167; 169; 169а; 171; 171А; 229; 238 гуртожиток; 279; 280; 282; 283; 284; 286; 288; 290; 291; 292; 293; 294; 296; 296А; 298; 3; 300; 301; 302; 303; 304; 304/1; 304/2; 305; 305/2; 310; 311; 313; 315; 315А; 316; 318А; 321; 324; 326; 331; 331А; 332; 338; 340; 343Е; 344А; 358; 360; 360А; 362; 364; 61/63;

вул. Кузнецька, 100А;

вул. Монтажна, 10;

вул. Олексіївська, 13А; 15; 16; 16Б; 17; 18; 19; 19а; 20; 21А; 22; 23; 24; 25; 25а; 26; 27; 27А; 28; 29/1; 3; 33; 33А; 35; 35А; 36; 37; 37А; 38; 39; 39А; 39Б; 39/2; 40; 41; 41а; 43; 44; 45; 46; 47; 48; 49; 5; 50; 51; 52; 53; 54; 55; 7; 9; 9/1;

вул. Переможна, 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 20; 22; 24; 26; 28; 3; 30; 32; 34; 36; 38; 40; 44; 46; 48; 5; 50; 52; 54; 56; 58; 60; 7; 8;

вул. Целіноградська, 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17/42; 18; 19/37; 2А; 21; 23; 25; 27; 28; 29; 3; 31; 33; 39; 4; 41; 43; 45; 47; 49; 5; 51; 53; 55; 57; 59; 6; 61; 63; 65; 67; 67А; 69; 7; 71; 73; 75; 77; 79; 8; 81; 9;

просп. Людвіга Свободи, 31;

пров. Артилерійський, 9;

просп. Перемоги, 46.

Салтівський район:

вул. Владислава Зубенка, 31; 31В5; 33; 33Б; 35Б; 39;

вул. Гарібальді, 4.

Східний район:

в-д. Луї Пастера 2-й, 45/18; 47; 49; 51/213;

вул. Авангардна, 103/20; 111/20;

вул. Гур'ївська, 42/293; 43/291;

вул. Зеленодольська, 48/32;

вул. Котласська, 12; 14; 15; 15а; 17; 17а; 19; 19а; 20; 20а; 21; 21А; 22; 22А; 23; 24; 24А; 25; 26; 27; 28; 29; 30; 31; 32; 33; 34; 36; 38; 4; 40; 42; 44; 46; 6; 7; 9;

вул. Луї Пастера, 1; 10; 101/86; 103; 105; 107; 109; 11; 111; 113; 115; 117; 119; 119А; 12; 121/8; 123; 125; 127; 129; 13; 131; 133; 135; 135/2; 137; 139; 141/15; 143; 145; 149; 15; 151/8; 153; 155; 157; 159; 161; 163; 165; 165А; 17; 18; 19; 20; 21; 22; 23; 236; 238; 24; 242; 244; 244/2; 246; 246/2; 247; 248; 248/1; 25; 250; 251; 252; 253; 254; 254/2; 255; 256; 257; 258; 259; 259Б; 261; 262А; 262Б; 263; 264; 265; 267; 26/88; 27; 273; 275; 276; 277; 278; 279; 28; 281; 282; 283; 284; 285; 286; 287; 288; 28/89; 289; 29; 290/53; 291; 293; 294; 295; 296; 297; 298; 299; 3; 300/1; 302; 304; 305; 306; 307; 309; 31; 311; 313; 315; 317; 319; 321; 323; 325; 327; 329; 33; 331; 333; 335; 337; 339; 34; 341; 343; 345; 347; 349; 35; 351/46; 355; 36; 37; 38; 39; 4; 40; 41; 42; 43; 44; 45; 47; 49; 5; 50; 51; 52; 53; 54; 55; 56; 57; 58; 59; 60/2; 61; 62; 63; 65; 66/1; 67; 68; 69; 7; 70; 71; 72; 73; 74; 75; 76/10; 77; 78А; 78/7; 79; 8А; 80; 81/8; 82; 84; 85; 86; 87; 89; 89А; 9; 91; 93; 95; 97; 99;

вул. Молодіжна, 1; 10; 100; 100/84; 101; 102/85; 103; 104; 105; 106; 107; 108; 109; 11; 110; 110А; 111; 112; 113; 114; 115; 116; 117; 117А; 118; 119/4; 12; 12А; 120; 121А; 122; 123; 123А; 124/6; 125; 126; 127; 128; 13; 130; 132; 132/6; 133; 134; 135; 136; 137; 137/1; 138; 139; 139/3; 14; 140; 141; 142; 143; 144; 145; 146; 147; 148; 149; 15; 150/2; 151; 152/1; 153; 154; 155; 156; 156/2; 157; 158; 159; 16; 160; 161; 162; 163; 17; 18; 19; 2; 20; 208; 21; 210; 212; 213; 214А; 215; 216; 217; 218; 22; 220; 222; 224; 23; 239; 24; 241; 245; 247; 248; 249; 250; 252; 254; 256; 258; 26; 260; 262; 263; 264; 265; 266; 267; 269; 270; 271; 272; 273; 274; 275; 275А; 276; 277; 278; 279; 28; 280; 281; 282; 283; 284/42; 285/26; 286; 287; 288; 289; 29; 290; 292; 294; 295; 296; 297; 298; 299; 3; 30; 300; 301; 302; 303; 304; 304/1; 305; 306; 308; 31; 310; 312; 314; 316; 32; 33; 34; 35; 36; 37; 38; 39; 4; 40; 41; 42; 43; 44; 45; 46; 47; 48; 49; 5; 50; 51; 52; 53; 54; 55; 56; 57; 58; 59; 6; 60; 61; 62; 63; 64; 65; 66; 67; 67А; 68; 69; 7; 70; 71; 72; 73; 74; 75; 76; 77; 78; 79/14; 80; 82; 83; 84; 85; 86; 87; 88А; 89; 9; 90; 91; 92; 93; 94; 95; 95А/86; 96; 97/83; 98; 99;

вул. Неманська, 17; 17а; 19; 23;

вул. Плиткова, 101; 99;

вул. Турбогенераторна, 10/2; 12; 13; 14; 15; 16/15; 17; 18; 19; 20; 21; 22; 24/1; 25; 26; 29; 3; 30; 31; 32; 33; 34; 35; 36; 37; 38; 39; 4; 40; 41; 42; 42А; 42Б; 43/16; 44; 45; 47; 49; 5; 51; 53; 55; 59; 6; 7; 8; 9/13;

пр-д. Котласький 1-й, 10; 12; 12А; 14; 16; 18; 24; 26; 28; 30; 4; 6; 6А; 8;

пр-д. Плитковий, 6.

Холодногірський район:

в-д. Бондаревський, 10;

в-д. Касимовский, 3; 4; 5; 6;

вул. Бондарівська, 10; 11; 12; 13; 14/16; 15; 17; 18; 19А; 20; 20/87; 21; 3; 4; 5; 5А; 6; 6А; 8; 9;

вул. Григоровська, 101; 103; 103/1; 105; 106; 108; 110; 111; 112; 113; 114; 116; 118; 120; 121; 122; 123; 124; 125; 126; 127; 128; 129; 130; 130А; 131; 132; 133; 134; 136; 138; 139; 140; 144; 146; 148; 150; 152; 154; 156; 158; 160; 162; 164; 166; 168; 170; 172; 174; 176; 178; 178А; 180; 182; 184; 186; 188; 190А; 192А; 69А; 71; 73; 75; 77; 81; 83; 85; 89; 91; 93; 93А; 97; 99;

вул. Доватора, 62;

вул. Кропивницького, 13; 13А; 14; 15; 16; 17; 18; 18А; 19; 20; 21; 22; 23; 24; 25; 26; 27; 28; 29; 30; 31; 32; 33; 33/35; 34; 36; 37; 38; 39; 40; 41; 43; 45; 47; 51; 53; 55; 57; 59; 61;

вул. Ломоносова, 69; 69Б; 71;

вул. Новоселівська, 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 20; 22; 4А; 5; 5А; 6; 7; 7а; 9;

вул. Планова, 13; 15; 17; 21; 23/69; 25; 27; 3; 33; 35; 37; 41; 43; 45; 45А; 47; 49; 5; 51; 55; 57; 61; 64; 64/8; 65; 65А; 66; 68/8; 7; 9;

вул. Пушкарівська, 1; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 17А; 18; 19; 2; 20; 21А; 23; 24; 25; 27; 28; 29; 3; 30; 31; 32; 33; 33А; 34; 35; 36; 37; 38; 39; 4; 40; 42; 46; 48; 5; 50; 52; 54; 56; 58; 7; 8; 9;

вул. Семінарська, 60; 62; 64; 66; 68; 70; 72; 74; 76; 80А; 86; 90; 92; 94;

пров. Кропивницького, 1; 11; 13; 2; 3; 4; 5; 6; 6А; 7; 8; 9;

пров. Цимлянський, 10; 2; 5; 6А; 9;

вул. Холодногірська, 100; 102; 104; 106; 106А; 110; 112; 114; 116; 118; 122; 124; 126; 132; 134; 136; 142; 144; 22; 24; 26; 28; 30; 32; 34; 38; 40; 42; 42А; 44; 46; 48; 48А; 50; 52; 54; 56; 60/120; 62; 64; 66; 68; 70; 72; 74; 76; 80; 82; 84; 86; 88; 90; 92; 94; 96; 98; 98А;

вул. Іллінська, 13; 14; 15; 17; 18; 19; 20; 21; 22; 23; 24; 28; 30; 32; 32А; 33; 35; 35/6; 36; 38; 40; 42/7; 44; 46; 48; 59; 61; 67А; 8;

вул. Левченка, 12/32;

вул. Рилєєва, 60Б;

вул. Юмашева, 10; 11; 12; 13; 14; 14А; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 20А; 21; 22; 23; 24; 25; 26; 27; 28; 29; 3; 30; 32; 33; 35; 38; 39; 4; 40; 41; 42; 43; 45; 5А; 5Б; 6; 7; 8; 9;

пров. Кульбицький, 10; 11; 12; 13; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 22; 3; 4; 4А; 5; 6; 7; 8; 9;

пров. Якубовський, 1; 1А; 10; 11; 12; 1/37; 17; 17А; 18; 2; 20; 22; 23; 24; 25; 26; 27; 27А; 3; 4; 6; 7; 8; 9;

вул. Виноградна 40; 42; 43; 43А; 44; 45; 46; 47; 48; 49; 50; 51; 51А; 52; 53; 54; 56; 57;

вул. Кривоконівська, 1; 1а; 10; 11; 11а; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 18А; 19; 20; 20А; 21А; 22; 23; 25; 26/13; 29; 3; 31; 33; 34; 34А; 35; 35А; 36; 37; 37А; 38; 39; 39А; 39Б; 4; 40; 40А; 41; 42; 42А; 42Б; 43; 44; 44А; 45; 46; 47; 48; 49; 5; 50; 51; 52; 53; 54; 55; 56; 56А; 57; 59; 6; 6А; 7; 8;

вул. Прикордонна, 10; 10а; 11; 12; 12А; 13; 14; 14а; 14/2; 15; 16; 16А; 16Б; 17; 18; 19; 20; 20а; 21; 22; 22/2; 22/2Б; 23; 23А; 24; 24/1; 24/2; 25; 26; 26А; 27; 27А; 28; 28/1; 28/3; 29; 3; 30; 31; 31А; 31Б; 31В; 32; 32А; 33; 33А; 33Б; 34; 34А; 37; 39; 4; 5; 6; 7; 7/38; 9;

вул. Черкаська, 1; 1в; 10; 11; 11б; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 18/2; 2; 20; 21; 23; 23А; 24; 24А; 25; 26; 27; 28; 29; 3; 30; 31; 31А; 32; 33; 34; 35; 37; 37А; 38; 39; 39А; 4; 40; 41А; 41Б; 42; 42А; 43; 43А; 44; 45; 46; 46/1; 47; 48; 48/2; 49; 50; 50А; 52; 53; 54; 54А; 55; 56; 58; 6; 60; 6/2; 62; 64; 7; 8; 8/2;

пр-д. Чернігівський, 10; 12; 14; 2; 4; 6; 8;

пров. Крикононовский, 10; 10А; 12; 2; 3; 3/58; 4; 6; 7; 8;

пров. Черкаський, 1; 11; 12; 12А; 13; 14; 15; 17; 2а; 3; 4; 4А; 5; 6/2; 7; 9;

пров. Чернігівський, 1; 1а; 10; 11; 11а; 12; 12А; 13; 14; 15; 17; 18а; 19; 19а; 20А; 21; 22; 23; 25; 26; 28; 3; 5; 5А; 6; 7; 7А; 8; 9;

вул. Полтавський Шлях, 11; 13/15; 17; 19; 9;

вул. Ярославська, 25А;

в-д. Джутовий, 7;

в-д. Залютинський, 4;

вул. Автомобільна, 8А;

вул. Борзенка, 5А;

вул. Велішевська, 5; 7;

вул. Власенка, 12; 26; 6;

вул. Володимирська, 1; 10; 11; 11а; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 19; 19А; 19Б; 20; 21; 22; 22А; 2/3; 23; 23А; 23Б; 24; 24А; 24Б; 25; 26; 28; 29; 29А; 29б; 3; 30; 30А; 30Г; 31; 32; 32А; 32Б; 33/116; 34; 34/47; 35; 36; 36А; 37; 38; 38А; 39; 4; 40; 41; 41А; 41Б; 42; 42А; 42Б; 43; 44; 45; 45А; 46/32; 47; 48; 49; 49Б; 5; 50; 51; 52; 52А; 53; 57; 6; 7; 8; 8А; 9;

вул. Гаражна, 14;

вул. Гмирі, 18/9; 20/10; 21;

вул. Гумільовського, 16;

вул. Китаєнка, 1; 1а; 2; 5А; 5В; 5і; 6;

вул. Молодості, 4;

вул. Москалевська, 40; 40А; 40Б; 40В; 40Д;

пр-д. Бугрименко, 24/9;

пров. Башлаевский, 5;

пров. Бирюковский, 21;

пров. Венедеевский, 7;

пров. Добродецкого, 10; 12; 14; 16; 18; 20; 22; 6;

пров. Пушкаровский, 5;

пров. Серафимовича, 4А;

смт. Покотилівка, вул. Автомагістральна, 138.

Центральний район:

в-д. Климовського 1-й, 1; 5;

в-д. Климовського 2-й, 2; 3; 5; 6; 7; 9;

вул. Генерала Удовиченка, 1; 10; 100; 101; 101А; 102; 102А; 103; 104; 105; 106; 107; 108; 108А; 109; 11; 110; 111А; 112; 113; 114; 115; 116; 116А; 117; 117А; 118; 119; 12; 120; 120А; 121; 122; 123; 123А; 124; 124А; 125; 126; 126А; 127; 127А; 128; 129; 129А; 13; 130; 131; 132; 133; 134; 134А; 135; 136; 137; 138; 138А; 139; 14; 140; 141; 142; 142А; 143; 144; 145; 146; 146А; 148; 15; 150; 152; 156; 156А; 160; 162; 164; 164А; 166; 168; 17; 170; 172; 174; 176; 178; 180; 182; 182А; 184; 186; 188; 188А; 19; 190; 192; 194; 194А; 196; 196А; 198; 2; 2А; 20; 200; 200А; 21; 21А; 22; 22; 23; 25; 25А; 26; 27; 28А; 29; 29А; 3; 30; 31; 32; 33; 36; 37; 38; 39; 41; 42; 43; 44; 45; 46; 47; 48; 49; 49А; 5; 50; 51; 52; 53; 54; 55А; 56; 56А; 57; 57А; 58А; 59; 60; 61; 62; 62А; 63; 64; 65; 66; 67; 68; 70; 71; 72; 73; 74; 75; 76; 77; 78; 79; 8; 8А; 80; 81; 82; 83; 84; 84А; 85; 86; 86А; 87; 87А; 87Б; 88; 89; 89А; 89Б; 9; 9А; 90; 92; 93; 94; 95; 95А; 96; 97; 98; 99; 99А;

вул. Лугова, 7;

вул. Народовладдя, 10; 11; 12; 13; 13а; 14; 15; 16; 17; 19; 2; 3; 3А; 4; 5; 5А; 6; 7; 8; 9;

вул. Острогозька, 1; 1а; 10; 10а; 12; 13; 14; 15; 16; 16А; 16Б; 17; 18; 19; 2; 2А; 2В; 20; 21; 21А; 21Б; 22; 22А; 23А; 24; 24А; 25; 26; 28; 29А; 3; 30; 31; 32; 33; 34; 35; 36; 37; 37А; 38; 4; 4А; 40; 42; 42А; 44; 5; 6; 6А; 7; 9;

вул. Пестеля, 86;

вул. Революції, 3;

вул. Решетея, 1А; 10; 10А; 12; 14; 3; 6; 8;

вул. Юрія Кнорозова, 1; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 18А; 19; 2; 2А; 20; 21; 22; 23; 24; 25; 26А; 27; 28А; 28Б; 29; 3; 30; 31; 32; 33; 34; 35; 36; 37; 38А; 39; 4; 4А; 40А; 41; 41А; 42; 43; 44; 45; 46; 47; 48; 49; 5; 50; 51; 52; 53; 55; 57; 59; 59А; 6; 6А; 61; 63; 65; 67; 69; 7; 7А; 71; 73; 75; 75А; 77; 79; 8; 9;

пл. Георгіївська, 2;

пр -.д Климовського, 18а;

пров. Георгіївський 1-й, 1; 1А; 10; 12; 14; 16; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8;

пров. Карнакова, 1а; 10; 10А; 11; 12; 13; 14; 16; 2; 20; 22; 3; 4; 4А; 5; 6; 7; 8; 8Б; 9; 9А;

пров. Климовського, 1; 10; 10А; 12; 12А; 14; 16; 18; 2; 20; 22; 24А; 24Б; 3; 4; 5; 6; 7; 8;

пров. Ландау, 2; 4; 6;

пров. Луговий, 1; 10; 10а; 11; 12; 13; 15; 17; 19; 19А; 2; 3; 4; 5; 5А; 6; 6А; 8; 9;

пров. Прохолодний, 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 2; 21; 23; 23А; 25; 27; 29; 29А; 31; 33; 35; 37; 37А; 39; 39А; 4; 5; 7; 8; 9;

пров. Учительський, 1; 11; 13; 2; 3; 4; 5; 7; 9;

пров. Шкільний, 1; 2; 3; 4.

Комунальні послуги в Харкові