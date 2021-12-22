У Харкові в одній зі шкіл евакуювали учнів: названа причина

У Харкові учнів школи №96 по вул. Генерала Удовиченка, 24 вивели з приміщень у зв'язку з використанням невідомим перцевого балончика. Всіх учнів і викладачів школи вивели на вулицю на якийсь час.

Відео дітей на вулиці опублікував Telegram-канал "ХС Харків".

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Хуліганський вчинок учня 96 школи Харкова

"У 96-й школі якийсь розбійник розпилив перцевий балончик. Всіх вивели на вулицю провітритися", – йдеться в коментарі до відео.

Харків'яни в соцмережах назвали хуліганський вчинок учня передноворічними витівками. Деякі згадали свої подібні випадки під час навчання в школі.

У Харкові останнім часом почастішали випадки "мінування" навчальних закладів. Невідомі надсилають до школи повідомлення про вибухівку та загрозу вибуху. Під час таких інцидентів поліція змушена евакуювати людей на вулицю незалежно від погодних умов.

Загрози вибуху в школах Харкова