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У Харкові помер молодий репер Роман Чуль. Що відомо

Харків
21 грудня 16:55
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Про виконавця відгукуються як про дуже позитивну людину
У Харкові помер молодий репер Роман Чуль. Що відомо

Стало відомо, що 21 грудня не стало харківського молодого репера Романа Чуля. Він відомий більше як эР  ЧУЛЬ та прославився, як репер на візку.

Про смерть Романа стало відомо з його сторінки в Instagram, де люди почали висловлювати співчуття. 

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У Харкові помер репер Роман Чуль

У соцмережі написали, що Романа Чуля не стало 21 грудня. Молодий репер більш відомий як эр ЧУЛЬ. Причина смерті невідома.

Виконавець із дитинства пересувався на інвалідному візку та не міг тримати мікрофон самотужки. Однак це не завадило йому успішно займатись творчістю та стати досить популярним репером.

Як сам Роман розповідав інтерв'юю, він був творчою людиною з дитинства. Спершу малював і писав оповідання. Музикою почав захоплюватись у 2002 році. Тоді спробував писати власні тексти та придумав свій псевдонім.

У 2005 році заснував колектив "SОЛОНІЦЕВСЬКИЙ SІНДІКАТ". Того ж року вперше витупив на фестивалі та показав себе Харкову. Загалом Роман Чуль виступав на багатьох вуличних хіп-хоп фестивалях.

Попри труднощі зі здоров’ям, репер залишався дуже доброю, позитивною і життєрадісною людиною. Про нього відгукуються лише добрими словами та надихаються його силою духу.

Смерті відомих харків'ян 

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Авторка публікації
Корольова Аліна
В журналістиці працюю вже 9 років. Починала свій професійний шлях із районної газети, навчаючись ще на 4 курсі у ВДПУ на Факультеті філології та журналістики. За ці роки спробувала себе у різних направленнях: писала в газету; була редактором видання; пробувалася у ролі радіоведучої; працювала журналістом в Інтернет-ЗМІ і паралельно освоювала копірайтинг, яким досі займаюсь. Але якими не були б життєві зміни, журналістика завжди залишається моєю головною професією, а писання – найбільшою пристрастю. Наразі розпочала працювати з командою професіоналів Інтернет-видання Новини LIVE.
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смерть Харків
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