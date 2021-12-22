У Харкові створили нове КП: чим займатиметься

У Харкові створили комунальне підприємство "Косультативно-кризовий центр "Відповідальне батьківство". Таке рішення ухвалили депутати на позачерговій сесії міської ради 22 грудня.
Про це повідомили під час позачергової сесії Харківської міської ради.
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За відповідне рішення проголосували 72 депутати.
Установу створили з метою надання на місцевому рівні соціальних послуг з елементами медіації. Центр повинен буде встановлювати й поширювати мирні методи вирішення сімейних конфліктів. Ці методи повинні впливати на права і законні інтереси дитини.
Віцемер Світлана Горбунова-Рубан повідомила, що зараз у Харкові фіксується велика кількість сімейних конфліктів, пов'язаних з розлученнями, позбавленням батьківських прав, визначенням місця проживання дитини після розлучення.