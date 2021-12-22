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У Харкові створили нове КП: чим займатиметься

Харків
22 грудня 15:14
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КП отримало назву "Косультативно-кризовий центр "Відповідальне батьківство"
У Харкові створили нове КП: чим займатиметься

У Харкові створили комунальне підприємство "Косультативно-кризовий центр "Відповідальне батьківство". Таке рішення ухвалили депутати на позачерговій сесії міської ради 22 грудня.

Про це повідомили під час позачергової сесії Харківської міської ради. 

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Нове комунальне підприємство в Харкові

За відповідне рішення проголосували 72 депутати. 

Установу створили з метою надання на місцевому рівні соціальних послуг з елементами медіації. Центр повинен буде встановлювати й поширювати мирні методи вирішення сімейних конфліктів. Ці методи повинні впливати на права і законні інтереси дитини. 

Віцемер Світлана Горбунова-Рубан повідомила, що зараз у Харкові фіксується велика кількість сімейних конфліктів, пов'язаних з розлученнями, позбавленням батьківських прав, визначенням місця проживання дитини після розлучення. 

Позачергова сесія міської ради Харкова

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Автор публікації
Мамонов Артем
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