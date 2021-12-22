У Харкові створили нове КП: чим займатиметься

У Харкові створили комунальне підприємство "Косультативно-кризовий центр "Відповідальне батьківство". Таке рішення ухвалили депутати на позачерговій сесії міської ради 22 грудня.

Про це повідомили під час позачергової сесії Харківської міської ради.

Читайте також: Найдорожчий проєкт міста. Харківський зоопарк охоронятимуть за кілька мільйонів гривень

Нове комунальне підприємство в Харкові

За відповідне рішення проголосували 72 депутати.

Установу створили з метою надання на місцевому рівні соціальних послуг з елементами медіації. Центр повинен буде встановлювати й поширювати мирні методи вирішення сімейних конфліктів. Ці методи повинні впливати на права і законні інтереси дитини.

Віцемер Світлана Горбунова-Рубан повідомила, що зараз у Харкові фіксується велика кількість сімейних конфліктів, пов'язаних з розлученнями, позбавленням батьківських прав, визначенням місця проживання дитини після розлучення.

Позачергова сесія міської ради Харкова